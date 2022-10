Londýnské cugaru šamisen

Cugaru šamisen je nejoblíbenější ze tří typů šamisenů. Díky svým zvučným tónům s elektrickým bzukotem vytváří jedinečnou energii, jako když se spojí rock s folkem. Skupina šíří jeho charakteristický zvuk po celém Londýně – pořádají venkovní skupinové zkoušky v parku Clapham Common nebo komornější lekce v nedalekém Finchley Central.

„I když jste o tomhle nástroji nikdy neslyšeli, nejspíš jste ho už slyšeli,“ dodává Luke, talentovaný, ale skromný hráč, který se do hraní na cugaru šamisen pořádně pustil před čtyřmi lety a vytvořil duo Denshonen. „Navazujeme tak kontakty s lidmi, protože nás spojuje tenhle unikátní koníček,“ říká.

Další člen skupiny Lux s ním souhlasí: „Bylo to něco, co nikdo z mých kamarádů nedělal. Byla to nová věc, do které jsem se chtěl pustit, abych poznal nové lidi.“ Teď už hraje dva roky a svěřuje se: „Pořád se přidávají noví a noví lidé, takže se vždycky najde někdo, komu můžu předat svoje zkušenosti, i když se mám sám ještě hodně co učit.“

Každý člověk hraje na cugaru šamisen trochu jinak. Jak říká DJ Takaki: „to, jak hraješ, odráží tvého ducha a instinkty.“ Žádné dva zvuky nejsou stejné.

„Jsou to jenom tři struny, ale tolik různých emocí,“ říká Hibiki. „Silná struna vydává dramatičtější, hlasitější zvuk. Ta nejtenčí je zase tišší a smutnější,“ vysvětluje.