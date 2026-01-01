Back to SearchNike Store Napoli (Partnered)Closed • Opens Tomorrow at 10:30Via Alessandro Scarlatti, 102VomeroNapoli, Camapania, 80129, IT0039 0813723346Get DirectionsStore HoursMon - Sun: 10:30 - 20:00ServicesReturn InformationThis store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.Bra Fit by Nike FitFit is everything. Get the right bra and the right fit for your favourite activities.Member RewardsEnjoy special offers and product promos to thank our Members.Click & CollectPurchases made on Nike.com can be collected from this store.Nearby StoresStore DirectoryNike Factory Store La ReggiaLa Reggia Designer OutletStrada Provinciale 336 EMarcianise, Camapania, 81025, ITClosed • Opens Tomorrow at 10:00Nike Store Caserta (Partnered)Località Aurno, 87Centro Commerciale CampaniaMarcianise, Camapania, 81027, ITClosed • Opens Tomorrow at 09:00Nike Store Pompei (Partnered)CENTRO COMMERCIALE MAXIMALL POTORRE ANNUNZIATA (NA), Camapania, 80058, ITClosed • Opens Tomorrow at 09:30