Dostaň se do tempa: běžecký průvodce Nike

Běhat pořád dokola stejně může být hodně nudné. Pro tvoje tělo i běžecké návyky je navíc lepší, když běžecké styly trochu prostřídáš, co ty na to?



Když se dneska vydáš běhat, i když se na to úplně necítíš, proměň se v Běžce pohodáře, který běží pozvolna a ve stabilním rytmu. Jestli tě už nudí běh po dlažbě a potřebuješ si odpočinout od betonové džungle, vyraz do lesa a staň se Běžcem milovníkem přírody.



Nezapomeň si běhání trochu zpříjemnit. Na každou náladu existuje nějaký druh běhu. A co je nejlepší? V aplikaci Nike Run Club najdeš desítky běhů s průvodcem, které tě povedou, ať zvolíš jakýkoli styl.