Dostaň se do tempa, kapitola 3: Běžecký průvodce závoděním

Mnoho běžců řeší otázku, co v období před závodem jíst, ať už je to večer před závodem, ráno nebo dokonce během závodu. Ačkoli existují určité zásady, jako například nespořádat na startovní čáře spoustu fazolí nebo cheeseburgerů, nakonec jde o to, abyste dělali to, co jste zjistili, že vám nejlépe vyhovuje. Eliud Kipchoge jí večer před velkým závodem rýži a hovězí maso. Olympionička v maratonu Shalane Flanaganová si před závodem vždy ráda přivstane a sní velkou vyváženou snídani. „Trénuji a držím se toho, co jsem dělala během tréninku, a pak to samé dělám i v den závodu. Nezkouším žádné nové potraviny,“ říká Shalane.



