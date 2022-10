Vítej ve druhé kapitole seriálu Objev svoji rychlost: Běžecký průvodce Nike, kde se podíváme na tipy, které ti pomůžou stavět na tom, co už víš z první kapitoly. Co se týká hybnosti, věříme, že existuje spousta druhů: jistota, důslednost, rychlost a síla, to jsou všechno příklady hybnosti. A když si je definujeme, zjistíme, že všechny vychází z opakování. Máme pro tebe pár návrhů, které ti pomůžou vybudovat pravidelné návyky a udržet si je.