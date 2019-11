Pohodlí od prvního okamžiku

Tým návrhářů Nike zjistil, že PG nosí tenisky o půl čísla menší, a tak se rozhodl, že vytvoří botu, do které se zamiluje – bude sedět jako přibitá, ale o to bude pohodlnější. Odpíchli se od původní koncepce PG s páskem v přední části boty, přidali lehounká, velmi pevná vlákna Flywire a pečlivě propracovávali pružnost a oporu až k dokonalosti. Chtěli, aby se dvoumetrový swingman mohl hýbat do všech směrů, vyrážet jako blesk a prudce zastavovat. Taky zesílili svrchní vrstvu stélky, takže je bota krásně pohodlná hned po vybalení. „Prostě si ji vezmeš, hupsneš do ní a bude ti v ní úžasně,“ říká návrhář Nike Tony Hardman.