Výjimečné tkaničky

Ale KD potřebuje k fixaci své nohy velikosti 52,5 víc než konstrukci Flyknit. Proto spolu s Changem vyvinuli unikátní systém šněrování. Veliké tkaničky jdou do šířky i do délky a dávají Durantovi pocit, že je k mezipodešvi jako přibitý. „Je to souhra estetiky, stylu a funkčnosti,“ říká Chang. Výrazná pletenina mezi tkaničkami a různé způsoby šněrování dělají z téhle boty perfektní kousek na hřiště i mimo něj.