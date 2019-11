Seznam se se Sally Nnamaniovou

Peace Players, Brooklyn

Sally Nnamaniová je od přírody spíš uzavřená, když ale hraje basketbal, chová se jako ředitelka zeměkoule. „Prostě nastoupíš a pořádně si zahraješ. Vůbec nezáleží na tom, co ti všichni říkají, když odejdeš z tělocvičny.“

Basketbal jí dal svobodu v budování sebedůvěry na hřišti, ale trvalo jí dost dlouho, než si ji dokázala udržet i mimo hru.

Sally ke hře přivedl její starší bratr, když se přestěhovali z Nigérie do New Yorku. To, že tam byla nová, jí moc nepomáhalo, ale našla si bezpečný prostor v basketbalu.