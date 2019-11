Asa Mohammedová měla v raném věku problémy s vyjadřováním svých pocitů. Bojovala se vztekem a zatrpklostí, ale nevěděla, jak se s nimi vypořádat – dokud neobjevila tanec.

Jako dítě chodila do tanečních kroužků a učila se nejrůznější styly, od baletu po hip-hop. Ale svůj taneční „domov“, kde může naplno rozvíjet své schopnosti, našla až v tanečním studiu The Movement Factory v Peckhamu v Londýně. Tam si uvědomila, že by mohla pomáhat ostatním s hledáním nových způsobů vyjadřování.