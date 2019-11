„Všichni se mě ptali, jestli nechci trénovat. Chvíli jsem o tom přemýšlela a pak si řekla, že to zkusím. A dopadlo to tak, že mě to strašně baví.“

Dulce v TRASO netrénuje budoucí boxerské šampiony, spíš jen dětem ukazuje možnosti a dodává jim sebevědomí, aby se jim dařilo v běžném životě.

Boxerské základy pomáhají s utvářením osobnosti, houževnatostí a odhodláním a těží z nich zejména dívky.

„Silní nemusí být jen kluci, holky můžou dělat úplně stejně těžkou práci. Už to není jak za starých časů.“