Jak si vytvořit zdravý vztah k jídlu, podle výživové specialistky Reshaundy Thorntonové

Podcast Trained: Zamiluj se do jídla s Reshaundou Thorntonovou
Trénink
Moderátorka pořadu The Dietitian Against Diets (Dietoložka proti dietám) ti poradí, jaké změny provést, abyste s večeří dlouhodobě vycházeli.
Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.
Podle nekonvenční výživové specialistky Reshaundy Thorntonové si svůj vztah k jídlu pěstujeme, doslova dokud nás smrt nerozdělí. Záleží jenom na nás, jestli chceme tenhle vztah šťastně rozvíjet, nebo jestli nad každým jídlem vedeme dlouhé diskuze. V téhle epizodě Trained se výživová specialistka a moderátorka pořadu The Dietitian Against Diets potká s Ryanem Flahertym, hlavním vedoucím výkonnostní divize Nike, a proberou, jak se zhoršují vztahy k potravinám a co můžeme udělat, abychom si je zase uměli vychutnat. Zabývá se důvody, proč se uchýlíme k drastickým dietám, proč málokdy fungují a jak můžeme změnit naše nastavení a opět vzdát hold zdravému jídlu, například mísám s nachos – ty jsou náhodou zdravé.
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Flahertymu e-mail na trained@nike.com, a uvidíme, co zmůže.