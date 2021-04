Jak si vytvořit zdravý vztah k jídlu, podle výživové specialistky Reshaundy Thorntonové

Podle nekonvenční výživové specialistky Reshaundy Thorntonové si svůj vztah k jídlu pěstujeme, doslova dokud nás smrt nerozdělí. Záleží jenom na nás, jestli chceme tenhle vztah šťastně rozvíjet, nebo jestli nad každým jídlem vedeme dlouhé diskuze. V téhle epizodě Trained se výživová specialistka a moderátorka pořadu The Dietitian Against Diets potká s Ryanem Flahertym, hlavním vedoucím výkonnostní divize Nike, a proberou, jak se zhoršují vztahy k potravinám a co můžeme udělat, abychom si je zase uměli vychutnat. Zabývá se důvody, proč se uchýlíme k drastickým dietám, proč málokdy fungují a jak můžeme změnit naše nastavení a opět vzdát hold zdravému jídlu, například mísám s nachos – ty jsou náhodou zdravé.