Výhody ponoření do studené a horké vody

Jak teplo uvolňuje tělo

„Horko zvyšuje objem krevní plazmy,“ vysvětluje Dalleck, „což umožňuje srdci efektivněji pumpovat krev, a tím se dostane víc kyslíku a regenerujících živin do namáhaných svalů.“ Horko taky v těle odstartuje produkci proteinu teplotního šoku, který v důsledku umožňuje větší průtok krve cévami a pomáhá taky odbourávat nahromaděnou kyselinu mléčnou, která vzniká ve svalech při intenzivním cvičení. „Regenerace tak může být mnohem rychlejší,“ tvrdí Dalleck. Další výzkum ukázal, že horká koupel uvolňuje svaly a zjemňuje kolagen ve vazech, takže pomáhá od bolesti.



K dosažení správných výsledků doporučuje Dalleck dělat to, co dělali sportovci v jeho studii – posadit se po středně náročném tréninku třikrát týdně na půl hodiny do vany. (P.S. Jedno hodnocení studie ukázalo, že rozdíl je znát až po minimálně šesti nebo sedmi koupelích.) Pusť se do toho ale jenom po středně intenzivním tréninku. „Při koupeli chceme zvýšit teplotu středu těla na přibližně 38,8 stupňů. To je ta třešnička na dortu, která se postará o lepší výkon,“ objasňuje Dalleck. Po vysoce intenzivním tréninku může už být teplota středu těla tak vysoká, že by horká voda mohla způsobit riziko přehřátí.