V dobré společnosti: Domov je tam, kde je hřiště

Jak ti hraní na profesionální úrovni pomohlo spojit se s širší australskou komunitou?

Chuatwech: Naučilo mě to, že člověk nemůže brát nic jako samozřejmost a že když se chci dostat z těžké situace, musím pořádně zamakat. Snažím se o lepší budoucnost, aby ta cesta z Jižního Súdánu do Austrálie stála za to. Doufám, že se jednoho dne budu moct vrátit do Jižního Súdánu a budu tam mít pozitivní vliv na všechny lidi.



Sebit: Já to vnímám tak, že když je člověk opravdu dobrý ve sportu, je víc začleněný do komunity. Vážně si myslím, že to přitahuje lidi.