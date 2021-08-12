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Záchrana životů během každého tréninku

Komunita

Už víc než 40 let pomáhá klub synchronizovaného plavání v Harlemu udržet členy aktivní ve vodě i v komunitě.

Poslední aktualizace: 12. srpna 2021
Doba čtení 5 min

Seriál o týmech a klubech, které chtějí změnit svůj sport.

V malé slepé uličce na 135. ulici v západním Harlemu se skupinka veteránů, jak si sami říkají, v rouškách a sladěných červených mikinách zdraví dotykem lokte místo obvyklých objetí. Poprvé za několik měsíců se setkávají před hansboroughským rekreačním centrem, kterému se jednoduše říká Lázně. V úchvatném bazénu zdobeném mozaikou trénují tyhle ženy a muži tempa a šlapání vody coby Harlem Honeys & Bears, seniorský tým synchronizovaného plavání, který čeří vodu už od roku 1979. Název týmu hledal podle jeho členky Rasheedy Aliové inspiraci ve slangu pozdních 70. let. „Máme muže a ženy. Ženám se říkalo honey, tedy med, a medvědi mají med rádi! Takže si začali říkat Harlem Honeys & Bears,“ vzpomíná na začátky týmu.

Někteří členové plavali celý život bez ohledu na oddělené bazény, jiní se zase nedokázali postavit svému strachu z vody až do svých šedesáti let. Společně vyhrávali ceny, překonávali chronické nemoci, utvrzovali přátelské vztahy a hlavně se dělili o svůj zápal a dovednosti s celou komunitou prostřednictvím plaveckých programů pro mládež. „Největší odměnou je pro trenéra pohled na mladé ženy a muže, jak lehce kloužou po hladině,“ říká Luther Gales, prezident týmu. A jelikož studie ukazují, že mladí černoši mají statisticky vyšší riziko utonutí, sahá přínos Harlem Honeys & Bears dál než za šíření lásky ke sportu. Tihle „veteráni“ zachraňují životy.

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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Představujeme Honeys & Bears

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Rasheedah Aliová

Rasheedah, která se narodila v Cincinnati v roce 1935, miluje vodu už od mládí a kvůli jejím schopnostem vodní akrobacie se jí dokonce přezdívalo „Černošská Esther Williamsová“. V průběhu života se přestěhovala do New York City, kde už zůstala: „Miluju Harlem! Nikde jinde žít nechci. Moje další adresa bude ráj,“ říká.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Monica Haleová

„Jestli dokážeš splývat, zvládneš i synchronizované plavání,“ tvrdí kapitánka týmu Monica, která v průběhu života našla ve vodě útočiště. O vztazích, které mezi členy týmu během let vznikly, tvrdí: „Člověk musí tyhle lidi opravdu znát, protože má jejich život ve svých rukou.“

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarková

Joyce se vody dlouho bála, ale kvůli vážnému zdravotnímu problému si v 62 letech uvědomila, že svůj strach musí překonat a naučit se plavat. Od té doby je součástí týmu. „V pondělí a ve středu se moje tělo pořád probouzí časně ráno,“ popisuje svůj biorytmus od zavření bazénu kvůli pandemii COVID-19.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Monica Haleová

„Jestli dokážeš splývat, zvládneš i synchronizované plavání,“ tvrdí kapitánka týmu Monica, která v průběhu života našla ve vodě útočiště. O vztazích, které mezi členy týmu během let vznikly, tvrdí: „Člověk musí tyhle lidi opravdu znát, protože má jejich život ve svých rukou.“

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Joyce Clarková

Joyce se vody dlouho bála, ale kvůli vážnému zdravotnímu problému si v 62 letech uvědomila, že svůj strach musí překonat a naučit se plavat. Od té doby je součástí týmu. „V pondělí a ve středu se moje tělo pořád probouzí časně ráno,“ popisuje svůj biorytmus od zavření bazénu kvůli pandemii COVID-19.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Luther Gales

Prezident týmu Luther je policista na odpočinku, bývalý mariňák, celoživotní sportovec, tanečník, dandy a trenér. „Učíme děti plavat, aby uměly zachránit sebe a někdy třeba i někoho jiného,“ vysvětluje Luther.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

„Měli tu tým, když jsem přišel, ale trochu jsem ho zlepšil,“ říká muž, kterému členové týmu neřeknou jinak než „pane Footé“ nebo „trenére“. Oliver je přísný instruktor, který ve vodě začal vystupovat už v devíti letech.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Lettice Grahamová

V 98 letech je Lettice nejstarší členkou Harlem Honeys & Bears. Plavat se naučila, když v 64 letech odešla do důchodu, a svůj dlouhotrvající dobrý zdravotní stav přisuzuje právě pohybu ve vodě.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Oliver Footé

„Měli tu tým, když jsem přišel, ale trochu jsem ho zlepšil,“ říká muž, kterému členové týmu neřeknou jinak než „pane Footé“ nebo „trenére“. Oliver je přísný instruktor, který ve vodě začal vystupovat už v devíti letech.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Lettice Grahamová

V 98 letech je Lettice nejstarší členkou Harlem Honeys & Bears. Plavat se naučila, když v 64 letech odešla do důchodu, a svůj dlouhotrvající dobrý zdravotní stav přisuzuje právě pohybu ve vodě.

V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Jean Millerová

„Plavání jsem se vyhýbala celý život,“ vzpomíná Jean. Tým Harlem Honeys & Bears si ji ale vyhlédl při hodině vodního aerobiku a oslovil ji až ve věku 63 let. Plavání s týmem ji udržuje aktivní v bazénu i mimo něj, a to od učení místní mládeže, po pochody na Den Afroameričanů. „Když jsem se přidala k týmu, uvědomila jsem si, že nejde jenom o chvíle s týmem a plavání. Je to o celkové aktivitě,“ vypráví Jean o motivaci, kterou jí roky s týmem daly.

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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 
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V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

Režie: Keenan MacWilliamová a Orian Barkiová
Foto: Flo Ngalaová
Text: Roxanne Fequierová

Napsáno: září 2020

Původně zveřejněno: 22. června 2021