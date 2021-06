V dobré společnosti: Harlem Honeys & Bears 

V malé slepé uličce na 135. ulici v západním Harlemu se skupinka veteránů, jak si sami říkají, v rouškách a sladěných červených mikinách zdraví dotykem lokte místo obvyklých objetí. Poprvé za několik měsíců se setkávají před hansboroughským rekreačním centrem, kterému se jednoduše říká Lázně. V úchvatném bazénu zdobeném mozaikou trénují tyhle ženy a muži tempa a šlapání vody coby Harlem Honeys & Bears, seniorský tým synchronizovaného plavání, který čeří vodu už od roku 1979. Název týmu hledal podle jeho členky Rasheedy Aliové inspiraci ve slangu pozdních 70. let. „Máme muže a ženy. Ženám se říkalo honey, tedy med, a medvědi mají med rádi! Takže si začali říkat Harlem Honeys & Bears,“ vzpomíná na začátky týmu.



Někteří členové plavali celý život bez ohledu na oddělené bazény, jiní se zase nedokázali postavit svému strachu z vody až do svých šedesáti let. Společně vyhrávali ceny, překonávali chronické nemoci, utvrzovali přátelské vztahy a hlavně se dělili o svůj zápal a dovednosti s celou komunitou prostřednictvím plaveckých programů pro mládež. „Největší odměnou je pro trenéra pohled na mladé ženy a muže, jak lehce kloužou po hladině,“ říká Luther Gales, prezident týmu. A jelikož studie ukazují, že mladí černoši mají statisticky vyšší riziko utonutí, sahá přínos Harlem Honeys & Bears dál než za šíření lásky ke sportu. Tihle „veteráni“ zachraňují životy.