Vědecky ověřený způsob, jak si uvolnit bederní páteř a hamstringy

Účinnost téhle regenerační pomůcky je ale obtížně měřitelná. Neexistuje totiž mnoho vědeckých materiálů, které by vysvětlovaly, jak přesně pěnový válec nejlépe používat. Jedním z důvodů, proč je vytvoření takových materiálů náročné, je rozmanitost velikostí a hustot cvičebních válců. Nedávná studie vedená doktorem Porcarim ale potvrdila, že nějaké přínosy určitě existují. Zejména to platí, pokud vás trápí bolesti v dolní části zad nebo natažené hamstringy, tedy svaly na zadní straně stehen, které vedou od boků ke kolenům. Obojí může být způsobené přemírou sezení nebo přetažením se v tělocvičně. (Patříš do jedné z těchhle kategorií i ty?)



Během šestitýdenní studie cvičilo 20 dobrovolníků (mužů a žen) třikrát týdně po dobu 15 minut s pěnovým válcem o rozměrech 14 × 33 cm. Masírovali si s ním spodní část zad, hýždě, iliotibální trakty a lýtka vždy po dobu 20 sekund. Cviky opakovali třikrát, celkem tedy každou část procvičovali 60 sekund.



„Po šesti týdnech od začátku cvičení s válcem dokázaly sledované osoby natáhnout prsty rukou vsedě (při podobném cviku, jaký jste nejspíš dělali v hodinách tělocviku) o 5 cm blíž špičkám nohou. Pozorovali jsme významné zlepšení pružnosti v dolní části zad a v oblasti hamstringů,“ říká doktor Porcari.



Hamstringy roztahují boky, ohýbají nohu v koleni a pomáhají stabilizovat střed těla a pánev. Když jsou hamstringy napjaté, stahují se a zkracují, což vyvolává pocit nepohodlí nebo bolest. „Napjaté hamstringy stahují zadní část pánve dolů. Tím se zvyšuje zátěž na svaly v dolní části zad a to zase vede k bolesti zad,“ vysvětluje doktor Porcari. Kdo by chtěl běhat, dělat dřepy nebo třeba jenom jít na nákup s takovým napětím v zadních partiích? Nejspíš nikdo.