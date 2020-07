Jak si upravit tělesné hodiny a mít lepší spánek a víc energie

Všichni máme jedny hlavní hodiny, které na základě 24hodinového zemského cyklu sdělují všem podřízeným hodinám tělesných orgánů (jako jsou svaly, játra, žaludek apod.), kolik je hodin a jak se podle toho mají chovat. Všechny tyhle hodiny jsou řízené hodinovými proteiny – hlavní z nich se nazývá PER. Když se tenhle protein vychýlí z rovnováhy, tak se můžeš často dostat do 23hodinového rytmu, nebo ještě častěji do 25hodinového rytmu. Univerzitní výzkumníci z Kalifornské univerzity v Santa Cruz (UCSC) a dalších institucí nedávno zjistili, že lidé s určitými genetickými mutacemi v enzymu zvaném kasein kináza 1 můžou mít dokonce neobvyklý 20hodinový rytmus.



Lidé, kteří jsou takhle vyvedení z rovnováhy, sice často spí optimálních sedm nebo i víc hodin, ale narušený cirkadiánní rytmus – neboli nesoulad s přirozeným střídáním dne a noci – může vést k celé řadě zdravotních problémů. Co to znamená? Tvoje hodiny se budou usilovně snažit sladit se zemským cyklem. Když je ale tvůj rytmus výrazně kratší, tak ho nikdy nemáš šanci dostihnout a vzniká tak nerovnováha na molekulární úrovni. „Je to jako žít v permanentním pásmovém posunu,“ vysvětluje Carrie Partchová, PhD, docentka z katedry chemie a biochemie na univerzitě UCSC a hlavní autorka studie.



Dobrou zprávou je, že vědci věří, že tahle genová odchylka, kvůli které lidé žijí ve 20hodinovém rytmu, je hodně vzácná (týká se možná jednoho člověka z milionu). Vyskytuje se asi jenom u lidí, kteří chodí spát kolem sedmé večer a vstávají ve čtyři ráno každý den včetně víkendů. Tahle vrozená odchylka může ovlivňovat tvůj spánkový cyklus i v dětství, ale možná si jí všimneš až v dospívání nebo v pozdějším věku, kdy máš víc pod kontrolou to, kdy chodíš spát.