U nás na dvorku: Potápění otevírá ženám přístup do podmořských hlubin

Jsou to teprve dva roky, co se Mariam na dovolené v Austrálii jen tak z rozmaru rozhodla, že si udělá certifikát. „Byl to namáhavý proces,“ vzpomíná na čtyřdenní certifikaci, která zahrnovala teorii a výcvik v bazénu, než došlo na samotné potápění. „Jakmile ale certifikaci dokončíš, je to dokonalý pocit.“



Láska k vodě je součástí Mariaminy DNA. Její kuvajtský původ sahá daleko do historie k dlouhé řadě potápěčů, kteří lovili vzácné perly a prodávali je obchodníkům. „Bez masky nebo šnorchlu dokázali zadržet dech celých pět minut. Já dokážu zůstat dole 10x déle než oni, ale pořád cítím tu vazbu. Stejně jako já i oni viděli svět pod vodou.“