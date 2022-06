Tváří v tvář: Napheesa Collierová x Sylvia Fowlesová

NC: Upřímně, na první trénink si nepamatuju, protože to bylo takové rozmazané. Připadalo mi, jako by to všechno svištělo rychlostí 100 kilometrů za hodinu, od Final Four, přes draftování až po příjezd do Minnesoty — a o dva týdny později už první zápas.



Ale vzpomínám si na pocit, který jsem měla při setkání se Syl, a na pocit, který jsem měla při setkání s týmem. Všichni byli tak vstřícní. Hned jsem se díky ní cítila jako doma a toho jsem si vážila víc, než dokážu popsat. Protože je to děsivé! Člověka draftují, je v novém týmu, hraje po boku legendy, jako je Sylvia Fowlesová… Vážně jsem byla trochu nesvá. A to, že mě prostě vzala pod svoje křídla a hned mi dala najevo, že když budu něco potřebovat nebo mít nějaké otázky, můžu za ní přijít… To bylo úžasné. Díky, mámo Syl!



SF: Napheesa se bála, že si v kempu vedla tak špatně, že ji zaříznou. A já na to: „Cože?“



NC: Jo, vážně jsem si myslela, že nebudu hrát.



SF: [Napheesa si říkala:] „Nikdy se nedostanu do týmu.“ Ale já jí opáčila: „O čem to mluvíš?“ Říkala jsem jí: „Vedeš si dobře.“ [Napheesa na to:] „Ale ne dost dobře.“ Takhle jsme poznali, že Napheesa bude skvělá hráčka. Protože to, co ukázala v kempu, bylo skvělé, a ona ani neměla dost sebevědomí, aby cítila, že se dostane do týmu. To je šílené.



NC: Byl to náročný tréninkový kemp.