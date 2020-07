Tréninkový tip, který ocení všichni běžci

Jak se ti nejrychleji zprotiví písnička, co se ti tak líbí? Když si ji pouštíš pořád dokola.



„To platí i pro běhání,“ říká Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global. „Když běháš každý den jednu a tu samou pětikilometrovou trasu, jak tě to může ještě bavit?“ ptá se Chris. „Jediný úspěch, kterého můžeš dosáhnout, je, že trasu znovu uběhneš. Aby tě běhání nepřestalo bavit, je potřeba si ho co nejvíc zpestřit.“ Podle Dereka Samuela, certifikovaného fyzioterapeuta a člena Nike Performance Council, je to jediný způsob, jak se v běhání zlepšit.



„Když chceš zkusit něco nového, zkus dělat menší kroky a uvidíš, jestli to tělu bude příjemnější,“ říká Samuel. „Nebo při odrazu tolik nevyskakuj. Hlava má stoupnout a klesnout maximálně o čtyři až šest centimetrů. Tyhle změny ti pomůžou cítit se lépe, a tak se ti bude chtít běhat čím dál častěji,“ říká Samuel.



Podle Bretta Kirbyho, PhD, který zkoumá lidský výkon v Nike Sport Research Lab, obměňování tréninku vyživuje svaly i mysl. „Kdybychom každý den jedli jen párky v rohlíku, tělo by nedostávalo živiny obsažené v dalších jídlech,“ vysvětluje Kirby. „Pokud chceš zlepšit své celkové zdraví, musíš tělu dopřát pestrost.“