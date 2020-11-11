Tréninkový tip, který ocení všichni běžci
Trénink
Udělej při běhání tuhle jednoduchou změnu a víc si běhání užiješ, začneš se víc snažit a budeš zdravější.
Jak se ti nejrychleji zprotiví oblíbená písnička? Když si ji pouštíš pořád dokola. „To platí i pro běhání,“ říká Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global.
„Když běháš každý den jednu a tu samou pětikilometrovou trasu, jak tě to může ještě bavit?“ ptá se Chris. „Jediný úspěch, kterého můžeš dosáhnout, je, že trasu znovu uběhneš. Aby tě běhání nepřestalo bavit, je potřeba si ho co nejvíc zpestřit.“ Podle Dereka Samuela, certifikovaného fyzioterapeuta a člena Nike Performance Council, je to jediný způsob, jak se v běhání zlepšit.
„Když chceš zkusit něco nového, zkus dělat menší kroky a uvidíš, jestli to tělu bude příjemnější,“ říká Samuel. „Nebo při odrazu tolik nevyskakuj. Hlava se má pohybovat nahoru a dolů maximálně o čtyři až šest centimetrů. Tyhle změny ti pomůžou cítit se líp, a tak se ti bude chtít běhat víc nebo častěji,“ říká Samuel.
Podle Bretta Kirbyho, PhD, odborníka na lidskou výkonnost z Nike Sport Research Lab, obměňování tréninku pomáhá svalům i mysli. „Kdybychom každý den jedli jen párky v rohlíku, tělo by nedostávalo živiny obsažené v jiných jídlech,“ vysvětluje Kirby. „Pokud chceš být celkově zdravějším běžcem, musíš tělu dopřát pestrost.“
Jednoduchá změna
Až půjdeš příště běhat, zkus něco nového.
A skvělé je, že můžeš vyzkoušet úplně cokoliv. Bennett říká: „Nemusíš se rozhodovat jen mezi tím, jestli poběžíš rychleji, nebo delší trasu. Můžeš běžet opačným směrem. Můžeš zkusit terénní běh. Můžeš si pustit jinou hudbu.“
„Těmihle drobnými změnami můžeš běh skvěle oživit,“ pokračuje Bennett. Takhle budeš mít chuť jít si zaběhat, zas a znova.
„Můžeš běžet opačným směrem. Můžeš zkusit terénní běh. Můžeš si pustit jinou hudbu.“
Chris Bennett
Hlavní trenér Nike Running Global
Další tipy, které tě posunou dopředu
1. Zaznamenávej si změny.
Tréninky obměňuj, aby se ti nestalo, že si budeš otráveně říkat: „Zase mám jít běhat?“ Bennett doporučuje při každém tréninku zkusit něco nového – běžet rychleji, zkusit jinou trasu, prodloužit vzdálenost. Každý běh si zapiš i s poznámkou, jak tě to bavilo. Jakmile ti nový způsob začne připadat moc jednoduchý nebo jednotvárný, znovu si ho něčím zpestři.
2. Změň terén.
Vyraz do terénu, běhej v písku, na trávě nebo po kamenech. „Pestřejší tréninky nejsou jenom zábavnější. Když běháš na nezvyklých površích, zapojíš různě i jiné svaly, můžeš rozvíjet svoje schopnosti a dál sílit.“
3. Měření není všechno.
Hodinky si klidně nech, ale nemusíš je pořád dokola kontrolovat. Pokud při běhání posloucháš hudbu, pusť si písničky náhodně za sebou, zkus nový playlist, poslechni si nějaké album od začátku do konce nebo zkus pro změnu běžet bez hudby. „Skvělé na tom je, že jsou to jenom malé změny, ale zážitek z běhání můžou zásadně změnit,“ vysvětluje Bennett. „A tak budeš dál chodit běhat s chutí.“