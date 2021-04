Trenér Joelle D’Fontaine vysvětluje, proč by měli všichni tančit

Tanec není jenom o tom, že se hýbe tělo – rozpohybuje se při něm i duše. Trenér Nike a choreograf Joelle D’Fontaine to zakusil na vlastní kůži, když se nechal strhnout tanečním vírem v gay klubu. V uměleckém vyjádření našel takové zalíbení, že dal výpověď v kanceláři a svoji (zdánlivě bezednou) energii vrhnul do učení tance na plný úvazek. Namísto Ryana Flahertyho, který je na rodičovské dovolené, se v téhle epizodě „Trained“ ujme mikrofonu Jaclyn Byrerová, certifikovaná osobní trenérka, koučka pro výživu a specialistka na změnu návyků, která v Nike udává směr zdravému životnímu stylu a fitness. Se zakladatelem tanečního studia At Your Beat si povídá o tom, jak se můžeme díky tanci zbavit úzkosti, propojit se s vlastním tělem a získat radost ze života. Joelle nám poradí, jak si zpestřit svoje cvičení, ať už jsme vášniví tanečníci, nebo nám to tolik nejde.