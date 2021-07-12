Podcast Trained: Dej svému tréninku smysl s Benem Brunem

Trénink

Trenéři celebrit jsou známí svými okázalými cvičeními a programy dělanými pro efekt. To ale není případ Bena Bruna. Ukážeme si, s jakou pokorou přistupuje k fitness.

Poslední aktualizace: 12. července 2021
Jak dosahovat výsledků při silovém tréninku podle trenéra Bena Bruna

Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.

Život je plný nesmyslů, ale ve fitness by to platit nemělo. Trenér Nike Ben Bruno, který se věnuje hvězdám a rád říká věci na rovinu, vyvrací mýty jako „Čím víc, tím líp“ nebo „Ani den volna“ a pomáhá všem, včetně Chelsea Handlerové a Justina Timberlakea, zefektivnit jejich úsilí a dosahovat lepších výsledků v posilovně. V téhle epizodě Trained si absolvent Kolumbijské univerzity, který sám sebe považuje za „klasického svalovce“, povídá s hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike a moderátorem Ryanem Flahertym o tom, jak jeho tréninkovou kariéru nastartovaly problémy se zády, co se naučil při práci s hollywoodskými hvězdami a proč by někteří z nás měli přestat cvičit angličáky (opakujeme: někteří). Vysvětluje taky svoji úžasně jednoduchou metodu, která zahrnuje opakování hrstky cviků, svůj princip „KISS“ a svoji verzi pravidla 80/20 – abychom si všichni dokázali vypěstovat „brunovskou sílu“.

„Když se vypořádáváš s hněvem nebo pocitem úzkosti, který tě vyvádí z míry, není od věci to ze sebe dostat v tělocvičně a spravit si tak náladu.“

Ben Bruno

Trenér Nike

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Chceš poradit ohledně nastavení mysli, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Napiš na trained@nike.com a Ryan Flaherty se ti pokusí vyjít vstříc.

Původně zveřejněno: 8. července 2021