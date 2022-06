Jak dosahovat výsledků při silovém tréninku podle trenéra Bena Bruna

Život je plný nesmyslů, ale ve fitness by to platit nemělo. Trenér Nike Ben Bruno, který se věnuje hvězdám a rád říká věci na rovinu, vyvrací mýty jako „Čím víc, tím líp“ nebo „Ani den volna“ a pomáhá všem, včetně Chelsea Handlerové a Justina Timberlakea, zefektivnit jejich úsilí a dosahovat lepších výsledků v posilovně. V téhle epizodě Trained si absolvent Kolumbijské univerzity, který sám sebe považuje za „klasického svalovce“, povídá s hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike a moderátorem Ryanem Flahertym o tom, jak jeho tréninkovou kariéru nastartovaly problémy se zády, co se naučil při práci s hollywoodskými hvězdami a proč by někteří z nás měli přestat cvičit angličáky (opakujeme: někteří). Vysvětluje taky svoji úžasně jednoduchou metodu, která zahrnuje opakování hrstky cviků, svůj princip „KISS“ a svoji verzi pravidla 80/20 – abychom si všichni dokázali vypěstovat „brunovskou sílu“.