Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu
Sportovci*
Jak král stylu Lite Feet vrací zpět dobrou energii
Mr. YouTube předvádí svoje charakteristické pohyby stylu Lite Feet v centru Los Angeles.
„Všichni se na chvilku zastavte,“ říká a taneční studio ztichne v očekávání. „BUM! Takže, jdeme na to. Tady je váš kámoš Mr. YouTube a samozřejmě jedinečný tanečník z newyorského Bronxu!“
Nikdo neumí představit Mr. YouTubea tak, jako to dokáže sám Mr. YouTube, alias Switzon Haney, alias Switz (vyslovuje se „swis“). Samouk, co se označuje za „Krále Lite Feet“ – tanečního stylu, se kterým prorazil na začátku milénia v Harlemu a Bronxu. A taky tvrdí, že byl prvním tanečníkem s virálním videm na YouTube. A proto dostal tuhle přezdívku.
„Snažím se v lidech vzbudit sebedůvěru. To je, co ze mě sálá.“
Mr. YouTubeovi rozhodně nechybí energie ani sebevědomí – má dost i na rozdávání. „To je, co ze mě sálá. Snažím se v lidech vzbudit sebedůvěru,“ vysvětluje, zatímco učí lekci Lite Feet při návštěvě tanečního studia v centru Los Angeles. „Sebejistota je základ.“
Tohle sebeujištění je o utvrzování, ne o aroganci. Jeho charisma nutí všechny, které k sobě přitahuje, aby vstali a začali se hýbat. „Někdy vidíš tanec, který sice vypadá senzačně, ale zároveň tě odrazuje,“ pokračuje. „Můžeš si pomyslet, že je moc těžký. Pokouším se, aby byl můj styl všestranný a přívětivý. Mám radost, když vidím, že ho lidi zkouší.“
Ale jaký je přesně jeho styl? Lite Feet bude znát každý, kdo kdy jel newyorským metrem a při zavírání dveří zaslechl známou hlášku „Show právě začíná! Show začíná!“
Zahrnuje hodně práce nohou, triky s kloboukem a botami – třeba vykopnutí boty uprostřed tance a její následné zachycení zpátky na nohu. Triky se nemusejí vždycky povést, ale ani Mr. YouTube si s tím neláme hlavu. Není to o tom, být perfektní, ale o užívání si svobody sebevyjadřování bez strachu ze selhání. A proto si tanečníci a tanečnice stylu Lite Feet navzájem fandí a hlasitě se povzbuzují.
„Šiř mezi ostatní pozitivní energii a vrátí se ti nazpátek.“
Mr. YouTube si svoje neoblomně pozitivní nastavení mysli tvrdě vybojoval. „Přicházím z ulice... pocházím z fakt drsné čtvrti,” říká a najednou zvážní. „Je tam všude prostě hodně negativity.“
Během náročného období se obrátil k tanci, aby pomohl sobě – a pomohl ostatním. „Tanec jsem vždycky využíval k vybití energie. Kdykoli procházím něčím náročným, tanec mi pomohl. Tanec byl vždycky skvělý pro moje duševní zdraví, pohodu i pro moje tělesné zdraví. Je léčebný. Takže se starej o svoji mysl, tělo a duši a šiř mezi ostatní pozitivní energii a vrátí se ti nazpátek.”
Nastal čas na další taneční lekci a čas zvednout si náladu. Náhle se jeho obličej znovu rozjasní. „Takže, BUM! Tady je příběh, bláznivý příběh…“ A opravdu je. Ale tenhle bohužel nemůžeme znovu odvyprávět.
Chceš víc tance? Zvol si ho mezi zájmy na svém členském profilu v aplikaci Nike.
Film: Aimee Hoffmanová
Foto: Thalia Gochezová
Text: Dan Rookwood
Datum napsání: červenec 2021