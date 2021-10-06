Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

Sportovci*

Jak král stylu Lite Feet vrací zpět dobrou energii

Poslední aktualizace: 6. října 2021
Doba čtení 4 min
Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

Mr. YouTube předvádí svoje charakteristické pohyby stylu Lite Feet v centru Los Angeles.

„Všichni se na chvilku zastavte,“ říká a taneční studio ztichne v očekávání. „BUM! Takže, jdeme na to. Tady je váš kámoš Mr. YouTube a samozřejmě jedinečný tanečník z newyorského Bronxu!“

Nikdo neumí představit Mr. YouTubea tak, jako to dokáže sám Mr. YouTube, alias Switzon Haney, alias Switz (vyslovuje se „swis“). Samouk, co se označuje za „Krále Lite Feet“ – tanečního stylu, se kterým prorazil na začátku milénia v Harlemu a Bronxu. A taky tvrdí, že byl prvním tanečníkem s virálním videm na YouTube. A proto dostal tuhle přezdívku.

„Snažím se v lidech vzbudit sebedůvěru. To je, co ze mě sálá.“

Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu
Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

Mr. YouTubeovi rozhodně nechybí energie ani sebevědomí – má dost i na rozdávání. „To je, co ze mě sálá. Snažím se v lidech vzbudit sebedůvěru,“ vysvětluje, zatímco učí lekci Lite Feet při návštěvě tanečního studia v centru Los Angeles. „Sebejistota je základ.“

Tohle sebeujištění je o utvrzování, ne o aroganci. Jeho charisma nutí všechny, které k sobě přitahuje, aby vstali a začali se hýbat. „Někdy vidíš tanec, který sice vypadá senzačně, ale zároveň tě odrazuje,“ pokračuje. „Můžeš si pomyslet, že je moc těžký. Pokouším se, aby byl můj styl všestranný a přívětivý. Mám radost, když vidím, že ho lidi zkouší.“

Ale jaký je přesně jeho styl? Lite Feet bude znát každý, kdo kdy jel newyorským metrem a při zavírání dveří zaslechl známou hlášku „Show právě začíná! Show začíná!“

Zahrnuje hodně práce nohou, triky s kloboukem a botami – třeba vykopnutí boty uprostřed tance a její následné zachycení zpátky na nohu. Triky se nemusejí vždycky povést, ale ani Mr. YouTube si s tím neláme hlavu. Není to o tom, být perfektní, ale o užívání si svobody sebevyjadřování bez strachu ze selhání. A proto si tanečníci a tanečnice stylu Lite Feet navzájem fandí a hlasitě se povzbuzují.

Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu
Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

„Šiř mezi ostatní pozitivní energii a vrátí se ti nazpátek.“

Mr. YouTube si svoje neoblomně pozitivní nastavení mysli tvrdě vybojoval. „Přicházím z ulice... pocházím z fakt drsné čtvrti,” říká a najednou zvážní. „Je tam všude prostě hodně negativity.“

Během náročného období se obrátil k tanci, aby pomohl sobě – a pomohl ostatním. „Tanec jsem vždycky využíval k vybití energie. Kdykoli procházím něčím náročným, tanec mi pomohl. Tanec byl vždycky skvělý pro moje duševní zdraví, pohodu i pro moje tělesné zdraví. Je léčebný. Takže se starej o svoji mysl, tělo a duši a šiř mezi ostatní pozitivní energii a vrátí se ti nazpátek.”

Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu
Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

Nastal čas na další taneční lekci a čas zvednout si náladu. Náhle se jeho obličej znovu rozjasní. „Takže, BUM! Tady je příběh, bláznivý příběh…“ A opravdu je. Ale tenhle bohužel nemůžeme znovu odvyprávět.

Chceš víc tance? Zvol si ho mezi zájmy na svém členském profilu v aplikaci Nike.

Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

Film: Aimee Hoffmanová
Foto: Thalia Gochezová
Text: Dan Rookwood

Datum napsání: červenec 2021

Původně zveřejněno: 17. září 2021