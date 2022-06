Mr. YouTube sdílí svoje taneční pohyby pro dobrou náladu

„Všichni se na chvilku zastavte,“ říká a taneční studio ztichne v očekávání. „BUM! Takže, jdeme na to. Tady je váš kámoš Mr. YouTube a samozřejmě jedinečný tanečník z newyorského Bronxu!“



Nikdo neumí představit Mr. YouTubea tak, jako to dokáže sám Mr. YouTube, alias Switzon Haney, alias Switz (vyslovuje se „swis“). Samouk, co se označuje za „Krále Lite Feet“ – tanečního stylu, se kterým prorazil na začátku milénia v Harlemu a Bronxu. A taky tvrdí, že byl prvním tanečníkem s virálním videm na YouTube. A proto dostal tuhle přezdívku.