Tipy na zdravé stravování, které skutečně fungují

Pravidelná zdravá strava ti prostě udělá dobře. Klidně si mysli, že to jsou povídačky, ale my víme svoje.



Máme to totiž podpořené důkazy. Správná výživa může v těle rozjet pozitivní mikroskopické změny. Živinami v konzumovaném jídle krmíme mitochondrie, což jsou vlastně takové motory našich buněk. Tyhle mitochondrie slouží jako zdroj energie pro všechny procesy, které v těle probíhají, třeba dýchání, produkci nezbytných hormonů a aktivaci svalů. „Čím kvalitnější jídlo sníme, tím víc energie budeme mít,“ vysvětluje Brian St. Pierre, certifikovaný výživový poradce a ředitel pro výživu ve společnosti Precision Nutrition, která profesionálním i rekreačním sportovcům poskytuje koučink v oblasti zdravého životního stylu.



„Konzumace celého ovoce, zeleniny, proteinů a minimálně zpracovaných potravin může zlepšit náladu, spánek, regeneraci a dodat víc energie,“ vypočítává St. Pierre. „Z dlouhodobého hlediska by měla zlepšit i běžeckou výkonnost.“



To zní rozumně, ne? Jenže to má zásadní háček. Většinou se totiž snažíme o naprostou dokonalost. „Lidi se řídí heslem ‚všechno nebo nic‘ a jdou na to moc zhurta,“ dodává St. Pierre. „A za chvíli odpadnou, protože to nejde vydržet dlouhodobě.“ Je třeba na to jít jinak a dělat drobné změny, na které si snadno zvykneme.



„Ber stravování jako běh na dlouhou trať,“ radí St. Pierre. „Tenhle přístup by se dal shrnout otázkou: Jak můžu svoje současné stravovací návyky o malý kousek vylepšit? Můžeš každý den třeba vypít o jeden bublinkový nápoj míň nebo si místo sladkého pečiva po obědě dát nějaké ovoce.“ St. Pierre doporučuje udělat drobnou změnu a tuhle otázku si pak pokládat každý týden.



„Změna sice nepřijde přes noc, ale časem prostě zjistíš, že jsi ve stravování o ohromný kus dál,“ uzavírá.