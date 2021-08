Tenisový kurt Bunabhainneadar

„Není to jenom další tenisový kurt – jeho základy byly doslova vytesané ze skály Harris a všichni na ostrově vědí, jakou výzvu to představuje,“ vysvětluje Andrew Morrison, majitel hotelu Harris. Vybrat 62 tisíc liber (81 000 USD) na výstavbu kurtu a útulný dřevěný pavilon, kde se dá schovat před nepříznivým počasím? To trvalo čtyři roky soutěžení a získávání grantů. A mnoho a mnoho ručně psaných dopisů zasílaných profesionálním hráčům a slavným fanouškům téhle hry z celého světa s dotazem, jestli by neměli za částku 50 GBP (65 USD) zájem o celoživotní členství v tenisovém klubu Vnějších Hebrid. „Tohle bylo v době před e-maily a fax byl moc těžkopádný,“ objasňuje Mike. „A tak jsme psali dopisy. Celkem jich bylo pět set.“



A zafungovalo to. Žádosti o členství se jenom hrnuly. Dokonce i tenisová legenda Bunny Austin poslal z Austrálie pět liber (6,50 USD). „Myslím, že se celým tím dobrodružstvím dobře bavili,“ vykládá Peggy.