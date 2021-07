Suea Čo ukazuje módu i oslavy mezi Soulem a New Yorkem

Ať už jde o módu nebo jídlo, nikdy ses nevydala tradiční cestou. Ani se nezdá, že by tvůj styl zapadal do jedné jediné estetiky. Jak bys to popsala?

To, co nosím, si teď mnohem konkrétněji vybírám. Asi to pramení z toho, že žiju na tak soutěživém místě, jakým je New York. Vím, že to zní jako klišé, ale opravdu nesnáším nosit věci jako všichni ostatní.



V posledním roce se můj styl změnil z holčičího na neuvěřitelně sportovní. Jak jsem starší, odkláním se od představy šňoření, víš, co myslím. Zkouším vypadat krásně každý den. Pohodlí teď dávám přednost před mnohým ostatním, potřebuju se pohybovat bez omezení, ale samozřejmě chci, aby mi to slušelo. Takže když si obléknu basketbalové kraťasy, vezmu si k nim roztomilé tričko nebo něco takového.



Můj styl se pořád vyvíjí. I když je moje základní identita stejná, můj styl se tolik změnil a bude se měnit dál.