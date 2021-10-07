Inspirace

Inspirace

Podcast Trained: Veď sportovce správně s Dr. Jimem Taylorem

Trénink

Sportovní psycholog Dr. Jim Taylor říká, že dětem nemůžeš dát výhodu, aby se dostaly na stupně vítězů. Můžeš jim ale poskytnout výhodu v životě.

Poslední aktualizace: 7. října 2021
Doba čtení 2 min
Sportovní psycholog Jim Taylor o tom, jak udržet děti u sportu

Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.

Z méně než jednoho procenta dětí vyrostou profesionální sportovci. „Smyslem zapojení dětí do sportu ale není vychovat další Serenu nebo LeBrona,“ říká sportovní psycholog a odborník na výchovu dětí Jim Taylor, PhD. Jde o to dát jim mentální nástroje, aby byly zdravé, šťastné a úspěšné po zbytek života. V téhle epizodě podcastu Trained se k moderátorce Jaclyn Byrerové připojí bývalý závodník v alpském lyžování, aby rozebral výhody sportu pro mládež a podělil se s ní o rady, jak můžou rodiče děti přivést ke sportu a udržet je u něj. Tajemství podle něj tkví ve vytváření pozitivních sportovních zážitků a v tom, že nepodlehneme „industriálnímu komplexu juniorského sportu“. Vychází ze svých zkušeností otce dvou sportovně založených dcer a zabývá se taky všemi faktory, které můžou dívky ve sportu brzdit. Nabízí taky způsoby, jak může každý z nás pomoct tenhle rozdíl mezi pohlavími odstranit.

„Sport dává dětem brnění. Mění jejich cíle. Mění jejich postoje, jejich vnímání toho, co znamená být dívkou nebo ženou. Učí je být aktivní a asertivní.“

Jim Taylor
PhD, sportovní psycholog a autor knihy Raising Young Athletes

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Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.

Původně zveřejněno: 7. října 2021