Sportovní psycholog Jim Taylor o tom, jak udržet děti u sportu

Podcast Trained: Veď sportovce správně s Dr. Jimem Taylorem
Trénink
Sportovní psycholog Dr. Jim Taylor říká, že dětem nemůžeš dát výhodu, aby se dostaly na stupně vítězů. Můžeš jim ale poskytnout výhodu v životě.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Z méně než jednoho procenta dětí vyrostou profesionální sportovci. „Smyslem zapojení dětí do sportu ale není vychovat další Serenu nebo LeBrona,“ říká sportovní psycholog a odborník na výchovu dětí Jim Taylor, PhD. Jde o to dát jim mentální nástroje, aby byly zdravé, šťastné a úspěšné po zbytek života. V téhle epizodě podcastu Trained se k moderátorce Jaclyn Byrerové připojí bývalý závodník v alpském lyžování, aby rozebral výhody sportu pro mládež a podělil se s ní o rady, jak můžou rodiče děti přivést ke sportu a udržet je u něj. Tajemství podle něj tkví ve vytváření pozitivních sportovních zážitků a v tom, že nepodlehneme „industriálnímu komplexu juniorského sportu“. Vychází ze svých zkušeností otce dvou sportovně založených dcer a zabývá se taky všemi faktory, které můžou dívky ve sportu brzdit. Nabízí taky způsoby, jak může každý z nás pomoct tenhle rozdíl mezi pohlavími odstranit.
„Sport dává dětem brnění. Mění jejich cíle. Mění jejich postoje, jejich vnímání toho, co znamená být dívkou nebo ženou. Učí je být aktivní a asertivní.“
Jim Taylor
PhD, sportovní psycholog a autor knihy Raising Young Athletes
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.