Jak zůstat v okamžiku, podle sportovního psychologa Grahama Betcharteha

Někdy ve sportu – a i v životě – žijeme v okamžiku před pěti minutami nebo se obáváme něčeho, co se ještě nestalo. Ale podle Grahama Betcharteha, autora, sportovního psychologa a kouče mentálního výkonu, který trénuje některé z nejlepších hráčů v NBA, je to právě naše schopnost zůstat v přítomném okamžiku, co odděluje skvělé od jenom dobrého. V téhle epizodě Trained se Betchart setká s Ryanem Flahertym, hlavním ředitelem výkonnostní divize Nike, aby si povídali o skutečnosti, že stejně jako trénujeme naše tělo pro sílu, rychlost a obratnost, můžeme taky koučovat naši mysl, aby se vždycky vrátila „tam, kde máme nohy“. Sdílí techniky rychlé meditace, které můžeme všichni použít, abychom se vrátili zpátky do středu. Odhalí jedinou statistiku, na které skutečně záleží a vysvětlí, proč když opravdu chceme vyhrát, musíme od myšlenky na výhru upustit.