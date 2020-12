Sportovní kuchařka: lososová mísa Noaha Ohlsena nabitá makroživinami

Postup

Předehřej troubu na 375 °F. Pomocí velkého a ostrého nože odstraň kůži z lososa na krájecím prkénku. Kůži osuš. Pokapej ji 1 polévkovou lžící olivového oleje. Polož kůži na pečicí papír do pekáčku a peč ji 10 minut nebo dokud nebude křupavá. Vytáhni pekáček z trouby a nech kůži vychladnout. (Tohle je odměna pro tvoje zvířecí kamarády.)



Teplotu v troubě sniž na 300 °F. Do velké mísy nalej 3 hrnky vody a přidej 3 polévkové lžíce soli. Do směsi na 15 minut ponoř lososa. Pak lososa vytáhni, osuš ho a pokapej ho 2 polévkovými lžícemi olivového oleje. Obě strany lososa ochuť solí, pepřem a paprikou. Rybu dej na nový pečicí papír do pekáčku a peč ji 20 minut nebo dokud se nebude rozpadat, když ji zkusíš rozkrojit nožem nebo vidličkou.



Mezitím přiveď kuřecí vývar a špaldu k varu ve středním hrnci. Sniž teplotu a nech špaldu vařit 20 minut nebo dokud nebude měkká. Přebytečnou tekutinu slej.



Do mixéru dej bazalku, piniové oříšky, spirulinu, česnek, parmazán, polovinu citronové šťávy a 1/4 hrnku olivového oleje. Zapni mixér a během mixování pomalu přidávej olej, aby byla směs vláčná. Dochuť solí a pepřem.



V míse smíchej řecký jogurt a druhou polovinu citronové šťávy. Do směsi vmíchej kopr.



Rozděl špaldu do čtyř misek, nahoru přidej lososa rozděleného na kousky a porci ozdob lžičkou pesta a trochou citronového jogurtu. Kůži z lososa dej svému čtyřnohému miláčkovi.