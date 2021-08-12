Sourozenci Joel a Georgia Palmerovi a jejich queer kreativní komunita

Sourozenci bojují za queer identitu
Kultura
„Pokud si chcete najít cestu k jiným lidem, buďte sami sebou,“ říkají všestranní londýnští kreativci Georgia a Joel Palmerovi.
Společnými silami: Máme k sobě dál, ale nejsme sami. S tvářemi našeho svátečního katalogu 2020 jsme si povídali o tom, co pro ně teď znamená společenství.
„Když jsem byl mladší, tak jsem jako míšenec a gay neměl mnoho vzorů, ke kterým bych se mohl upínat,“ říká osmadvacetiletý Joel. Společně se svojí dvacetiletou sestrou Georgií teď pomáhá budovat kreativní queer komunitu, která by vytvářela prostor a příležitosti pro ostatní. „Naši platformu vnímáme jako prostor, který má inspirovat druhé lidi. Se svým stylem a estetikou neustále posouváme hranice nonkonformismu a genderové identity.“
Sourozenci vyrůstali v Birminghamu, ale pak se odstěhovali na jih do Londýna, kde našli spřízněnou queer komunitu, která je přijala takové, jací jsou. Georgia šla v bratrových stopách a začala se věnovat modelingu. Odtud už to pak neměla daleko k herectví a hudbě. Joel je navíc kreativní ředitel a spoluzakladatel poradenské značky Major Zcene zaměřené na módu a aktivismus.
Joel a Georgia prožívají období karantény ve skladišti, kde se společně s dalšími kreativci věnují pracovním projektům. Při svých aktivitách se oba obklopují queer lidmi z menšinových etnik a snaží se je podporovat.
„Vybudovali jsme kolem sebe pevnou skupinu lidí, kteří jsou v tomhle odvětví vnímaní jako menšiny, a snažíme se je posouvat vpřed,“ konstatuje Georgia. „Mým cílem je, aby mohly naplno zaznít jejich hlasy.“
„Víc lidí má větší váhu, že?“ dodává Joel. „Společně jsme víc vidět.“
„Jako queer kreativce nás spojuje to, že jsme minorita. Ale každý má svoji vlastní individualitu a odtud pramení síla.“
Joel
Máte toho společného mnohem víc než většina jiných sourozenců – věnujete se společně modelingu a spolupracujete na různých projektech. Můžete nám říct, v čem se ve svojí práci vzájemně obohacujete?
Joel: Myslím, že si s Georgií vzájemně pomáháme objevovat svoje vlohy, a pak je uvádíme do praxe při naší práci. Georgia je pro mě velkým zdrojem inspirace. V mnoha ohledech se společně posouváme vpřed a jeden druhého motivujeme. Georgia právě teď začíná s herectvím, že?
Georgia: Jo, snažím se hrát a taky dělám dýdžejku.
Joel: Zanedlouho se objeví úžasný krátký film, ve kterém hraje. Řekl bych, že jeden druhému pomáháme otvírat dveře do nového světa. Museli byste nás vidět v akci, abyste si udělali představu, jak jsme společně silní. Když se Georgia věnuje modelingu, tak je to, jako byste před sebou měli umělecké dílo.
Georgia: Svůj styl pohybu jsem odkoukala od tebe.
Zdá se, že vaše práce, ale taky identita a způsob vyjadřování jsou ovlivněné tancem, hudbou a životním stylem. Můžete nám o tom povědět víc?
Joel: Ve svojí práci jsme pevně a úzce propojení, protože máme společný pohybový styl, který jsme si osvojili v rodině. Když jsem byl mladší, tak jsem hodně věnoval tanci, a pokud jde o životní styl, tak si rádi vyměňujeme oblečení. Líbí se nám styl Black Panther, punk a afro-punk. Experimentujeme s mnoha různými věcmi, někdy je to hodně křiklavé.
Georgia: Záleží na tom, kým zrovna chcete ten den být. Celá naše komunita se potkala na londýnské noční scéně. Jsme parta umělecky nadaných a kreativních lidí všech pohlaví, genderových identit i sexuálních orientací. [Klub je] pro nás bezpečným místem, kde se můžeme potkávat. Všechny nás spojuje láska k hudbě, tanci, pohybu, módě a životnímu stylu a jsme za to moc vděční.
Oba se taky netajíte svojí queer identitou, která dodává další rozměr vašemu vztahu i vaší životní dráze černošských kreativců. Co pro vás znamená být queer?
Georgia: Označuju se jako queer, protože patřím do queer komunity. Nevím, jak jinak to říct. Moji kamarádi jsou queer, mluvím queer jazykem a hájím zájmy queer lidí.
Joel: Být queer pro mě znamená, že jsem svobodomyslný. Když je někdo queer, tak to nutně neznamená, že ho přitahuje stejné pohlaví. Díky působení sociálních médií teď dozrál čas na to, aby byli všichni umělci, modelové a talentovaní lidé naprosto sami sebou a dávali průchod svojí extravaganci.
Georgia: Jo, jsem si jistá, že žiju v souladu se svým tělem, a cítím, že se můžu hýbat, tvořit abstraktní díla a hrát nejrůznější role. Pořád se o sobě dozvídám něco nového.
Joel: V modelingu boříme zažité konvence. Nikdy jsem se netajil tím, že jsem queer, a neměl jsem v úmyslu se kvůli někomu měnit. Museli jsme se vzájemně povzbuzovat a ujasnit si, že to děláme proto, abychom inspirovali mladší generaci. Když to dokážeme my, zvládneš to i ty. Tohle mě motivovalo k tomu, abych se nevěnoval jenom modelingu, ale stal se kreativním ředitelem. Nejsem tak jenom pouhou tváří a můžu pro lidi vytvářet prostředí, kde se cítí přijatí. Dokážeme toho ještě mnohem víc. Dokážeme vytvářet nové příležitosti.
„Georgia je pro mě velkým zdrojem inspirace. Když se věnuje modelingu, tak je to, jako byste před sebou měli umělecké dílo.“
Joel
Oba jste se účastnili londýnských protestů hnutí Black Lives Matter. Co vás tahle zkušenost naučila a jak vás to ovlivnilo v osobním životě a ve vaší kreativní práci?
Joel: Během pochodů jsme si uvědomili, že jsme propojení a že můžeme věci změnit. Viděli jsme, že existují bezpečné způsoby, jak sdělit světu, že se něco takového opravdu děje. Na těchhle protestech bylo velmi zajímavé, že část rodiny nás v našem úsilí nepodpořila. Byla to zvláštní zkušenost, že se naše vlastní rodina podílí na systémovém rasismu. Bylo velmi smutné, že jsme se s nimi museli rozejít.
Chtěli jsme si otestovat, jak je to doopravdy s naší tradicí. Celý život jsme slýchali, že jsme z půlky Jamajčané a z půlky Angličané, ale to zdaleka není všechno. Zjistili jsme, že [máme kořeny taky v] Jižní Americe, Asii, Kongu a Beninu.
Georgia: Ale hnutí nás stmelilo dohromady. Je to něco, o čem jsme měli mluvit nahlas už dřív.
A co pro vás znamená síla kolektivu s ohledem na to, že jste příslušníci rasové menšiny a patříte do queer komunity?
Joel: Naším společenstvím je komunita podobně smýšlejících, svobodomyslných lidí. Jako queer kreativce nás spojuje to, že jsme minorita. Ale každý má svoji vlastní individualitu a odtud pramení síla.
Skutečnou inspiraci vždycky nacházíme jenom ve svých vlastních řadách. Inspirujeme se navzájem. A když se k nám přidají další lidi, tak jim hned říkáme: „Ty jó, jste fakt jedineční, jste opravdové hvězdy.“
Jak jste se navzájem motivovali v téhle převratné době, která nutí k zamyšlení, a jaký to mělo dopad na vaše kreativní postupy?
Joel: Pracovali jsme s digitálními 3D animacemi a radili jsme se jenom s našimi spolubydlícími. Žijeme ve skladišti s obrovskou plochou – jsou mezi námi návrháři, fotografové a scéničtí designéři. Moc nám chyběl klubový život, a proto jsme o víkendech vytáhli přehrávací aparatury a pozvali jsme svoje sousedy.
Georgia: Dostali jsme příležitost, abychom nahlédli do svého nitra a byli kreativní. Měli jsme velké štěstí, že jsme měli prostor, kde jsme se tomu mohli věnovat.
Joel: Máme teď větší motivaci, abychom se posouvali dál v naší práci a ve všech našich aktivitách. Tahle doba nás pomohla stmelit.
A poslední otázka. V jakých dalších aktivitách se oba angažujete, za co dalšího se zasazujete?
Georgia: Mými hlavními tématy jsou inkluze, rozmanitost a práva menšin. Mám kolem sebe spoustu transsexuálů a černošských žen. A taky mi vadí, že při focení nedostávají šanci plus size modelky. Přála bych si vytvořit kreativní prostředí, ve kterém bychom mohli diskutovat o světlých i stinných stránkách naší práce a zlepšovat povědomí.
Joel: Určitě to jsou práva transsexuálů. Musíme plně docenit naši trans komunitu. To je jediný důvod, proč existují queer a gay komunity. Myslím přitom na naši vlastní cestu a na to, o čem jsme diskutovali, když jsme vyrůstali. Chtěli jsme využít naši platformu k tomu, abychom získali zkušenosti a peníze a rozšířili naše řady. A rádi bychom tak prosadili všechny ty věci, za které bojujeme.
„Musíme plně docenit naši trans komunitu. To je jediný důvod, proč existují queer a gay komunity.“
Joel
Napsáno: červenec 2020