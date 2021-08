Sourozenci Joel a Georgia Palmerovi a jejich queer kreativní komunita

Oba jste se účastnili londýnských protestů hnutí Black Lives Matter. Co vás tahle zkušenost naučila a jak vás to ovlivnilo v osobním životě a ve vaší kreativní práci?



Joel: Během pochodů jsme si uvědomili, že jsme propojení a že můžeme věci změnit. Viděli jsme, že existují bezpečné způsoby, jak sdělit světu, že se něco takového opravdu děje. Na těchhle protestech bylo velmi zajímavé, že část rodiny nás v našem úsilí nepodpořila. Byla to zvláštní zkušenost, že se naše vlastní rodina podílí na systémovém rasismu. Bylo velmi smutné, že jsme se s nimi museli rozejít.



Chtěli jsme si otestovat, jak je to doopravdy s naší tradicí. Celý život jsme slýchali, že jsme z půlky Jamajčané a z půlky Angličané, ale to zdaleka není všechno. Zjistili jsme, že [máme kořeny taky v] Jižní Americe, Asii, Kongu a Beninu.



Georgia: Ale hnutí nás stmelilo dohromady. Je to něco, o čem jsme měli mluvit nahlas už dřív.



A co pro vás znamená síla kolektivu s ohledem na to, že jste příslušníci rasové menšiny a patříte do queer komunity?



Joel: Naším společenstvím je komunita podobně smýšlejících, svobodomyslných lidí. Jako queer kreativce nás spojuje to, že jsme minorita. Ale každý má svoji vlastní individualitu a odtud pramení síla.



Skutečnou inspiraci vždycky nacházíme jenom ve svých vlastních řadách. Inspirujeme se navzájem. A když se k nám přidají další lidi, tak jim hned říkáme: „Ty jó, jste fakt jedineční, jste opravdové hvězdy.“



Jak jste se navzájem motivovali v téhle převratné době, která nutí k zamyšlení, a jaký to mělo dopad na vaše kreativní postupy?



Joel: Pracovali jsme s digitálními 3D animacemi a radili jsme se jenom s našimi spolubydlícími. Žijeme ve skladišti s obrovskou plochou – jsou mezi námi návrháři, fotografové a scéničtí designéři. Moc nám chyběl klubový život, a proto jsme o víkendech vytáhli přehrávací aparatury a pozvali jsme svoje sousedy.



Georgia: Dostali jsme příležitost, abychom nahlédli do svého nitra a byli kreativní. Měli jsme velké štěstí, že jsme měli prostor, kde jsme se tomu mohli věnovat.



Joel: Máme teď větší motivaci, abychom se posouvali dál v naší práci a ve všech našich aktivitách. Tahle doba nás pomohla stmelit.



A poslední otázka. V jakých dalších aktivitách se oba angažujete, za co dalšího se zasazujete?



Georgia: Mými hlavními tématy jsou inkluze, rozmanitost a práva menšin. Mám kolem sebe spoustu transsexuálů a černošských žen. A taky mi vadí, že při focení nedostávají šanci plus size modelky. Přála bych si vytvořit kreativní prostředí, ve kterém bychom mohli diskutovat o světlých i stinných stránkách naší práce a zlepšovat povědomí.



Joel: Určitě to jsou práva transsexuálů. Musíme plně docenit naši trans komunitu. To je jediný důvod, proč existují queer a gay komunity. Myslím přitom na naši vlastní cestu a na to, o čem jsme diskutovali, když jsme vyrůstali. Chtěli jsme využít naši platformu k tomu, abychom získali zkušenosti a peníze a rozšířili naše řady. A rádi bychom tak prosadili všechny ty věci, za které bojujeme.