Slaď trénink s cyklem

Folikulární fáze: Rychlost a síla

(Sedmý až čtrnáctý den cyklu +/-)

I když je hladina tvých hormonů pořád nízká, měla bys být připravená běžet rychleji, lépe se regenerovat a cítit víc energie. Hladina estrogenu se v téhle fázi zvyšuje až do ovulace, což ti může poskytnout víc síly a vytrvalosti. Může taky přinést větší bystrost mysli a soustředění. Je to vhodná doba k tomu, aby ses snažila o dosažení osobního rekordu a maximálně využila zvýšenou energii. Je to také skvělá fáze na pokus naučit se něco nového.

Trénink: Tvoje sportovní kondice znamená, že do toho můžeš jít naplno a pustit se na 100 % do tréninků HIIT, sprintů nebo těžkých silových tréninků. Estrogen se spojuje s pozitivními účinky na paměť a soustředění. Proto tahle fáze může být skvělá i na rozvíjení nových dovednosti a vybrušování tréninkových rutin.

Výživa: Pokud hodláš tohle období využít k dosažení nového osobáku, dej přednost bílkovinám pro obnovu svalů a kvalitním tukům, jaké jsou v avokádu a ořechách, pro podporu metabolismu. Zvaž taky komplexní sacharidy, které najdeš v celozrnných obilovinách a luštěninách, a které podpoří uvolňování energie.