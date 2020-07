Nejvhodnější cviky na budování síly, které zlepší každý běh

„Bývaly doby, kdy se v běžeckých kruzích věřilo, že aby člověk byl dobrým běžcem, musí jenom běhat. Představa doplňkového cvičení pro běžce, například silového tréninku, nepůsobila jen rozpačitě, ale přímo jako něco kontraproduktivního. Mělo se za to, že cvičení se závažím by běžce okrádalo o čas, který mohli věnovat běhu, a navíc by je zpomalovaly objemné svaly,“ říká Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global, a dodává: „Tahle teorie se tady držela desítky let. Běžec má běhat. Tečka.“



Naštěstí jsme se už téhle představy zbavili. Když budeš mít silnější a odolnější nohy, dokážeš snadněji zvládnout náročnější běhy v lepší formě. A taky budeš mít menší riziko zranění. „Silový trénink je nejlepší pojistka proti zraněním,“ říká trenér Bennett.



Licencovaný fyzioterapeut a člen Nike Performance Council Derek Samuel říká úplně to samé sportovcům, které ošetřuje. „Pro běžce je běh hlavní a často jedinou prioritou. A to je podle mě důvod, proč spousta z nich v určitém období trpí bolestmi kolen. Neposilují svaly, které by jejich klouby ochránily,“ říká Derek Samuel a dodává, že pro zdraví kloubů je třeba provádět odporová cvičení.