Nové zlomové momenty

To byl první zásadní zlom v životě Suk-hee, která se z mladé dívky stala budoucí královnou krátké dráhy, jak se jí v Jižní Koreji říká. Když se jí ale zeptáte, co bylo v jejím životě nejzásadnějším zlomem, odpoví: „Závody v Soči pro mě byly v mnoha ohledech přelomové. Myslím, že zlomový okamžik není to, na co čekáme, ale co vytváříme. Je to v naší moci.“

Na otázku, jaké jsou její cíle pro rok 2021, Suk-hee odpovídá: „Chci zjistit, co všechno můžu jako sportovkyně dokázat a kam až mě moje schopnosti dovedou. Mým hlavním cílem je kvalifikovat se do národního týmu rychlobruslení na krátké dráze.“