Seznam se s francouzským šermířem Meddym Elicem

Řekni nám něco o svojí rodině. Máš několik starších bratrů, je to tak?

Moji starší bráchové jsou hodně odlišní v tom, jak mě ovlivňují a jak mi pomáhají. Nejstaršímu [Jerry] je 40 let a chová se ke mně spíš jako táta. Pravidelně se ozývá, ujišťuje se, že jsem v pořádku, a povzbuzuje mě jenom vágně. Chce, abych bral život a to, co přijde po sportu, jako dospělý velice vážně. Morgan, kterému je 33 let, mi přinesl spoustu radosti. Vždycky se snaží, abych byl pozitivní. Můj další bratr Mike [30 let] se mnou nikdy nesoutěží. Pořád mě nutí dělat věci správně. To je vliv naší mámy. Ta nám všem říká, ať jsme na sebe hrdí, ale ať nemáme pocit, že jsme někomu nadřazení. Pokora je základem naší rodiny.