Rozhýbání před tréninkem

Užitečné pokyny



Už tedy víme, proč je dobré se rozcvičit. Teď si povíme, jak na to. Olsonová doporučuje vyhradit si na rozcvičku 10–15 minut. Čím je ale cvičení intenzivnější nebo komplexnější, tím bychom se podle ní měli rozcvičovat déle a důkladněji. Holder s tím souhlasí, ale připomíná, že se nemá nic přehánět – příliš dlouhá nebo náročná rozcvička totiž může být spíš na škodu. Názorně to ilustruje studie v časopise Journal of Applied Physiology: cyklisté, kteří absolvovali intenzivní 20minutovou rozcvičku, pociťovali při cvičení větší svalovou únavu a šlapali do pedálů s nižší energií než ti, kteří měli rozcvičku jednodušší a kratší.



Holder doporučuje držet se při rozcvičce na stupni 4–5 ze škály, která sahá od 1 do 10, ať nevyplýtváš všechnu energie dříve, než se pustíš do akce. A pokud máš opravdu málo času, tak Olsonová radí cvičit zpočátku s nižší intenzitou, protože tyhle úvodní minuty můžou sloužit zároveň jako příprava.



K těmhle obecným pokynům připojujeme ještě podrobnou strukturu rozcvičky, která je vhodná na každé cvičení. Když se na konci rozcvičky začneš potit, tak je to podle Olsonové dobrý indikátor, že se do toho můžeš opřít naplno.