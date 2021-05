Domorodá dvojčata ClearBear a Haatepah hovoří o svém vztahu s přírodou

Spousta lidí využívá současnou situaci k tomu, aby chodili ven a víc vnímali přírodu – to je vaší domorodé kultuře hodně vlastní. Co si myslíte o tom, jak jsou lidé propojení s přírodou?



ClearBear: Spousta lidí už nemůže vydržet to nekonečné sezení doma a hledá nějaký únik. Venku vládne pomalejší tempo. Člověk se tam líp propojí s přírodou, se Zemí, se svými předky. A může se zamyslet Kdo tady žil přede mnou? nebo si říct Teda, to je krása. Jaktože jsem si nikdy nenašel čas si tohle prohlédnout?.



Práce aktivisty s sebou přináší spoustu napětí a stresu. Zdaleka nejlepším lékem proti stresu je, aspoň teda pro mě, příroda. Vím, že to může znít jako klišé, ale je to doopravdy tak. Zajdu se projít do přírody a hned se cítím mnohem líp.



Máte podle vás teď k sobě a k zemi ještě blíž?



ClearBear: Nedávno jsem si pořídil karavan, takže teď objevuju, jaké to je být na cestách. Samozřejmě vždycky udržuju bezpečný odstup od lidí a dbám na bezpečnost. Právě nedávno jsem se takhle projel po krásných místech. Dnešní společnost jede na plné obrátky. Podle mě má současná karanténa tu výhodu, že můžeme zpomalit, trochu se nadechnout, protože tu příležitost zastavit se a užít si danou chvíli moc často nemáme.



Oba spolupracujete taky na hudebních projektech. Jaké je to, když bratři sdílejí stejnou vášeň i poslání?



Haatepah: Když člověk není s někým, kdo je mu fakt hodně blízký, s kým cítí hluboké souznění, tak má kdesi v hlavě pořád pocit radši ne, ať se neztrapním. Ale když jsem s bráchou, se kterým jsme zažili spoustu průšvihů a trapasů a v jednom kuse si děláme legraci…



ClearBear: …tak tam žádné napětí není.



Haatepah: Přesně. A myslím, že spoustě z nás, kteří něco tvoříme, se nejlíp pracuje, když nejsme moc pod tlakem.



ClearBear: Když píšeme nějakou písničku a snažíme se jí dát nějakou atmosféru nebo emoci, tak brácha vždycky přesně ví, jakou emoci se svým zpěvem snažím předat. Nebo když zpívá on, tak vždycky vím, co mám dělat. Slyším ho a říkám si aha, vím, jak to myslíš, vím, jak to cítíš.



Haatepah: Fakt skvěle se doplňujeme. Líp než spousta jiných muzikantů.