Rozhovor s Madison Keysovou a Sloane Stephensovou

Sloane: Když jsem vyrůstala, hrávala jsem tenis v klubu a moje první zkušenosti byly úžasné. Měla jsem fantastického trenéra a byla to ohromná zábava. Proto taky říkám, že důvod, proč pořád hraju tenis, byla tahle první zkušenost. Byla to zkrátka skvělá doba a moc bych si přála vrátit se do ní. Občas si vážně říkám: „Bože, tak moc bych chtěla vidět Francisca. Byla s ním taková legrace a já na to tak ráda vzpomínám. Chtěla bych vidět své tehdejší přátele.“ Mám pocit, že lidé mají tendenci vždy se vracet k první zkušenosti, kterou měli s jakoukoliv aktivitou jako děti. Kdybyste si šli zahrát tenis a váš první trenér by byl děsný a udělal vám z toho nepříjemný zážitek, nejspíš byste nikdy raketu už znovu nevzali do ruky.



Tenis mi toho dal v životě opravdu hodně. Mohla jsem cestovat a setkávat se s lidmi a vyzkoušet si tolik zajímavých věcí... Chtěla bych podobnou zkušenost předat i dětem, které by jinak na tenis ani nepomyslely. Tenis není úplně rozšířený sport a dát rakety do rukou dětem, které by je normálně do rukou nevzaly... To byl vlastně asi hlavní důvod, proč jsem nadaci zakládala. Chtěla jsem vychovat děti, které by se mi podobaly a které bych naplnila pocitem, že můžou hrát tenis. Je to celoživotní sport, i když člověk není profi a zahraje si maximálně ve školním týmu. Když se podíváte na seniorské kluby, uvidíte pětaosmdesátileté, devadesátileté lidi, jak se ohánějí raketami. Je to úžasný pohled, protože jde o sport na celý život a může vám toho tolik dát. To, co mám, jsem chtěla odkázat další generaci a nejrůznějším dětem, které by jinak na tenis nepomyslely ani ve snu.



Madison: Založila jsem ji [nadaci], protože jsem dříve pracovala s jinou nadací, která se jmenovala Fearlessly Girl, tedy Nebojácně dívčí. Tahle nadace se hodně soustředila na budování sebevědomí a vůdcovských vlastností u dívek na základních a středních školách. Setkávali jsme se s nimi, hovořili s nimi a mě to náramně bavilo. Chtěla jsem ale zaměření trochu rozšířit a necílit jenom na dívky ze základních a středních škol. Narážela jsem totiž na spousty žen v mém věku, i starší, které už byly v pracovním procesu a říkaly: „Jo, to je krásné, co je učíte. Ale my to chceme taky... Potřebujeme to.“ Taky jsem to chtěla zpřístupnit pro jiné sportovce, kteří by se chtěli stát členy nadace, protože zakládání takové nadace je hodně náročný proces. Chtěla jsem vytvořit něco, na čem by se mohla podílet spousta lidí, a abychom mohli rozšiřovat to, o co jsme se snažili. Líbila se mi myšlenka, že laskavost vítězí, Kindness Wins, protože je univerzální a lze k ní přispívat tolika různými způsoby. Byl to ten nejlepší způsob, jak jsem mohla pomoct světu... alespoň trochu.