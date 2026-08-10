Nad mraky: hřiště na střechách Hongkongu

Nad mraky: hřiště na střechách Hong Kongu
Inovace
Případová studie o tom, jak může inovativní design propojit generace, podpořit komunity a inkluzi ve sportu.
„Prokázané možnosti“ je seriál neortodoxních inovací nejen ze světa sportu a wellness.
Melody Siu během studií zažila menší problém: měla ráda jak vědu, tak umění. Nakonec si vybrala obojí. „Je logické, že když si představujete budoucnost a přemýšlíte, jak zkombinujete tyhle dva obory, vyjde vám z toho architektura,“ vysvětluje, jak si nakonec zvolila své povolání.
Dnes Melody na své pozici seniorního architekta v ateliéru One Bite Design Studio v Hong Kongu propojuje umění a vědu každý den. Během dne jí rukama projde široká škála projektů ve veřejném prostoru – od klidné čajovny přes rušné vstupní haly hotelů až po basketbalová hřiště na střechách mnoha veřejných budov v oblasti.
Každý úkol je unikátní a je potřeba k němu přistoupit individuálně, takže při prvním projektu hřiště na střeše, na kterém Melody a její tým pracovali, se museli učit za pochodu. Teď, když už mají za sebou čtyři podobné projekty, objevili pár hlavních zásad. Řekněme, že se jedná o takový manuál pro designéry sportovních hřišť:
- Odolnost řešení. Pokud se bavíme o veřejném prostoru, vzhled neznamená moc, pokud zároveň nezajistíme i dobrou životnost řešení. „Je potřeba vybrat správnou podkladovou barvu hřiště, aby se nedalo jednoduše poškrábat nebo na něm nezůstávaly stopy,“ zmiňuje Melody.
- Efektivní využití omezeného prostoru. Basketbal je v Hong Kongu tak oblíbený, že hráči často stráví až hodinu čekáním, než se dostanou na hřiště. Čím víc hřišť se podaří do návrhu prostoru dostat, tím víc lidí si zahraje.
- Spolupráce s komunitami Aby hřiště fungovala na maximum, musí být navržená pro lokální potřeby. Protože Melody a její tým nebyli odborníky na basketbal, požádali o spolupráci ty, kteří jimi jsou.
- Pracujte s tím, co máte. Přepracovat existující stavbu je úplně jiná výzva než postavit něco od nuly. Kreativní řešení problémů a vyrovnávání se s komplikacemi se stanou každodenním zápasem architektů.
Podívej se na video nahoře, ve kterém uvidíš, jak designéři, sportovci a milovníci basketbalu spolupracují na přetváření veřejných hřišť v Hong Kongu. Dole si můžeš pustit shrnutí jejich nedávných projektů, které jsou taky jako stvořené pro nazutí tenisek a pár střel na koš.
Hřiště Kai Yip – Síla spolupráce
Týmy jsou těmi, kteří vyhrávají na hřišti i jinde. První projekt renovace propojil Melody a její tým One Bite s designéry týmu SLAB, komunitou nadšenců do basketbalu z Hong Kongu. Společně se jim povedlo si rozdělit a zvládnout všechny úlohy. SLAB zvolil vizuální ladění grafických prvků a barev, které se inspirovaly panoramatem nočního města, a zajistil rozdělení rolí při renovaci hlavního hřiště. Tým One Bite se postaral o vzhled venkovní plochy na hraní a také projektově zaštítil praktickou stránku oprav prvků, jako například zastřešení hřiště, které umožňuje sportovcům hrát i během období dešťů. Ze všech částí tak společně vzniklo funkční a výjimečné umělecké dílo.
Hřiště Tsing Yi — Lokální pýcha
„Hřiště v Hong Kongu jsou obvykle červená a zelená, všechna jsou stejná a monotónní,“ říká Melody o hlavním problému většiny veřejných hracích ploch. O to zajímavější je barevné řešení hřiště Tsing Yi. Přestože se jedná pouze o poměrně jednoduché vylepšení vzhledu, i tak si dává za cíl zaujmout svou lokálně relevantní podobou. Tvar hřiště je inspirovaný ostrovem Tsing Yi a barevná paleta zase oblíbenou lokální rybou. „Doufám, že místní obyvatelé přijmou hřiště za své, ztotožní se s ním a budou na něj snad i pyšní,“ doplňuje Melody, když přemýšlí o tom, že hřiště je vidět z většiny bytů v oblasti.
Hřiště Siu Hei — Vytváření vazeb
Když tým One Bite prozkoumával tuhle oblast, zjistili, že areál o různých úrovních není jenom zchátralý, ale taky že jeho jednotlivé části spolu nejsou vůbec navzájem propojené, dokonce jsou mezi nimi zábrany. První na řadě byla přeměna jeho funkčnosti. Areál se otevřel díky zóně pro sezení ve stylu tribun, která umožňuje volný pohyb po areálu. Potom se zaměřili na multifunkčnost prostoru a možnost jeho využití různými generacemi. Protože hřiště je na střeše veřejné budovy, ve které žijí obyvatelé různého věku a zájmů, tým designérů vymyslel maximální využitelnost prostoru, do kterého umístili chodníčky, pneumatiky na prolézání, basketbalová hřiště a dokonce i zónu pro „samostatnou hru“, kde mají děti prostor pro svou vlastní kreativitu. Aby měli jistotu, že hřiště jsou správně vyznačená a připravená na opravdové zápasy, Melody a její tým vše konzultovali s místní ligou „the Hong Kong Playground Association“, aby jim se značením hřiště pomohli.
Hřiště Ming Tak — Pro větší zapojení dívek do hry
Sehnat volný termín na oblíbených hřištích je v Hong Kongu těžké pro všechny – o to víc pro hráčky, protože jsou často podceňovány a nebo nejsou brány příliš vážně. Ve spolupráci s komunitními partnery se tým One Bite rozhodl vytvořit inkluzivní prostor pro sportovce jakéhokoliv pohlaví, aby mohli hrát basketbal a cítit se na hřišti vítáni. Melody o kreativním přístupu svého týmu k hřišti říká: „Hřiště je navržené prioritně pro dívky. Věříme, že jsme vytvořili bezpečné místo pro sportovce, a to především pro dívky, aby si mohly užívat sport bez obav.“ Tyhle hodnoty se odrážejí v jeho novém vzhledu, konkrétně v barevných přechodech, které znázorňují nebinární škálu genderových identit, a ve výrazném písmenu „W“ uprostřed jednoho z hřišť, které říká, že ženy mají na tomhle hřišti přednost.
Zahrajeme si? V době, kdy byl tento článek psán, veřejná hřiště byla kvůli pandemii opakovaně uzavřená. Tady je ale pohled z výšky na každé z nich a jejich umístění v Hong Kongu, takže navštívit je můžeš hned, jak to bude bezpečné!
Novinka! Nike se nedávno spojilo s lokálními společnostmi a v Hong Kongu opravili další komunitní hřiště. Zahrát si na tomhle hřišti musí být paráda. Je vyrobené z 20 000 párů použitých tenisek z programu recyklace Nike Grind. Další informace o hřišti Lei Grind najdeš v Novinkách Nike.
Film: Azsa Westová
Text: Brinkley Fox
Fotografie: Victor Cheng