Nad mraky: hřiště na střechách Hongkongu

Hřiště Kai Yip – Síla spolupráce

Týmy jsou těmi, kteří vyhrávají na hřišti i jinde. První projekt renovace propojil Melody a její tým One Bite s designéry týmu SLAB, komunitou nadšenců do basketbalu z Hong Kongu. Společně se jim povedlo si rozdělit a zvládnout všechny úlohy. SLAB zvolil vizuální ladění grafických prvků a barev, které se inspirovaly panoramatem nočního města, a zajistil rozdělení rolí při renovaci hlavního hřiště. Tým One Bite se postaral o vzhled venkovní plochy na hraní a také projektově zaštítil praktickou stránku oprav prvků, jako například zastřešení hřiště, které umožňuje sportovcům hrát i během období dešťů. Ze všech částí tak společně vzniklo funkční a výjimečné umělecké dílo.