Proč se zaměřit na širokou škálu dovedností podle Davida Epsteina

Když se zeptáš Davida Epsteina, nejprodávanějšího autora podle žebříčku New York Times a reportéra zabývajícího se sportovní vědou, jaký má pocit z roku 2020, řekne ti něco v tomhle smyslu: Jedná se o druh nepředvídatelného nebo „zlomyslného“ prostředí, které vede k růstu – pokud na to máš. Zapracuj na tom v dnešní epizodě „Trained“. Ve videopřenosu Epstein mluví s moderátorem Ryanem Flahertym, ředitelem výkonnostní divize Nike a členem Nike Performance Council, který trénuje elitní sportovce. Epstein vysvětluje, proč trocha zkušeností v mnoha různých oblastech (sportech, odvětvích, dovednostech) vyhrává nad specializací pouze v jediné, jak úspěch není lineární ani nezávisí na věku a na co se můžeme sami sebe zeptat, abychom dosáhli většího naplnění v životě, v tělocvičně i mimo ni.