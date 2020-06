Proč je pro běžce důležitá hodnota VO2 max

Na začátek je potřeba v pohodě zvládat delší běhy pomalým tempem v kombinaci s rychlejšími, náročnějšími tréninky. Jakmile získáš dobrou základní zdatnost, můžeš se zaměřit na intenzivní intervalové tréninky (známé taky pod zkratkou HIIT). V nich se střídají intervaly vysokého nebo maximálního úsilí s pomalejšími úseky na regeneraci. Podle Couttse představují jeden z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit VO2 max a laktátový práh. „Samozřejmě přitom musíš opustit svoji komfortní zónu,“ říká Coutts. „Nikdo neříká, že je zvyšování VO2 max snadné, ale určitě ti pomůže ke zlepšení.“



Jak to ale přesně funguje? Krátkodobé vysoce intenzivní úsilí tlačí anaerobní systém k laktátovému prahu, vysvětluje Klein, a ten se postupně stává účinnějším, když vysoká intenzita trvá déle. Cílová intenzita by měla ležet někde v rozmezí mezi sprintem na 800 metrů a závodním tempem na 3 km. Tenhle typ soustavného úsilí podle Kleina „vytváří metabolickou a fyziologickou zátěž, které se tělo musí přizpůsobit, takže zesiluje a zároveň se zvyšuje tvoje VO2 max.“



Vědecké poznatky tenhle přístup potvrzují. Podle výzkumu publikovaného v časopise Medicine & Science in Sports & Exercise HIIT prokazatelně pomáhá zvyšovat hodnotu VO2 max. Z přehledu několika dalších studií pak vyplývá, že tréninky HIIT mají pro zvyšování VO2 max větší přínos než vytrvalostní tréninky.



Takže na to pamatuj, až do toho při příštím intervalovém tréninku půjdeš naplno.



