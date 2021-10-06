Wang Čching je tanečnice breakdance s pohádkově ladnými pohyby

Představujeme B-girl s pohádkovými pohyby
Sportovci a sportovkyně*
Mrkni se na jednu z nejlepších tanečnic breakdance v Číně, jak kombinuje studia s uměním.
Wang Čching v pekingských studiích Green Panda.
Wang Čching se připravená k tanci každé ráno už probudí. Stačí, aby srolovala matraci, posunula ji stranou a zbyde jí prázdný taneční parket ve fuchsiové růžové barvě a zrcadlo přes celou zeď. Naladí se na hudbu. Z její ložnice se právě stalo taneční studio.
Wang Čching ve světě breakdance vyniká a zároveň se odlišuje. Je to jasná b-girl: Nejenom, že je jednou z nejlepších tanečnic breakdance v Číně, ale taky je studentkou na plný úvazek, která pracuje na svém doktorátu v čínském folklóru. Tyhle odborné znalosti využívá tím, že do tanečních pohybů začleňuje výstřednost a zároveň jimi vypráví příběh.
„Studium folklóru mě přitahovalo, protože jsem v mládí zbožňovala čtení pohádek,“ říká. „Když nasloucháme příběhům ostatních lidí, dokážeme líp pochopit, jak se cítí a jak vnímají svět a svoje okolí.“
Na pódiu je choreografické vyprávění Wang Čching okouzlující, má jasný začátek, prostředek i konec. Učinkovala například jako čínská legenda Zixia ze 16. století. Do svých pohybů taky často zahrne starodávné styly bojových umění. „Na ženách, které předvádí otočky nebo náročné pohyby anebo přechody do pozic draka či hada, je něco výjimečného,“ pokračuje. „Opravdu velký význam hraje, když je v kung-fu filmech hrdinka.“
„Na ženách, které předvádí otočky nebo náročné pohyby anebo přechody do pozic draka či hada, je něco výjimečného.“
V Číně je jenom pár tanečnic stylu breakdance. Ve sportu, kde dominují muži, patří k menšině a vyzařuje z ní elegance. Zařazení breakdance na olympiádu je naplánované na rok 2024 a Wang doufá, že se díky svému jedinečnému stylu dostane do kvalifikace. Umělecká forma se s ohnutými koleny, pevným středem těla a silným odrazy obvykle drží dost při zemi. Ale když se pohybuje Wang Čching, vypadá to, jako by se vznášela: v jejím pohybu je lehkost. „[B-boys] tíhnou k tančení v divokých formách, jako je forma lva nebo tygra,“ vysvětluje. „No, můžeš je napodobovat, anebo si vytvořit svoje vlastní ženské formy – třeba králíka nebo kočku.“
„Trénuju jako sportovkyně, abych se mohla vyjádřit jako umělkyně.“
Wang Čching se nestala úspěšnou přes noc. Tanec jí původně upoutal jako způsob trénování, ale trvalo jí celé desetiletí, než si našla vlastní rytmus a do sportu se naprosto zamilovala. „Tanec mě trochu znavil, protože jsem si uvědomila, že všechny pohyby, které jsem předváděla ve svých videích, byly jenom napodobeniny b-boy pohybů,“ říká. „Moje top rock a down rock přechody jsem si všechny vypůjčila od dalších účinkujících. Nevytvářela jsem nic původního a kdo mě sledoval, mohl předpovědět můj další následující pohyb.“
Dál si vytvořila vlastní charakteristický styl a rozpustila svoje dlouhé vlasy, a to doslova i metaforicky. „Klíč spočívá v rozvíjení vlastního stylu, ne ve zvládnutí jednoho konkrétního pohybu, který udělal někdo jiný,“ tvrdí. Wang Čching nemůže tenhle druh kreativity rozvíjet, aniž by do ní nevložila fyzickou práci. „Trénuju jako sportovkyně, abych se mohla vyjádřit jako umělkyně.“
„Breakdance mi umožnil, abych mohla vyjádřit své pravé já.“
Wang Čching je teď vzorem pro další mladé čínské tanečnice breakdance a mnohé z nich ji žádají o radu. A její hlavní tip? Tancuj, ať vyjádříš svoji jedinečnost. „Breakdance ráda považuju za způsob, jak udělat z každodenního sebevyjdáření umění,“ vysvětluje. Sama se popisuje jako „tichá a tvrdě pracující akademička“ a tvrdí, že ji breakdance pomáhá ukázat její vnitřní svět plný života. „Teď když o tom přemýšlím, možná jsem jako dítě nebyla tolik introvertní. Jenom jsem tak působila a breakdance mi umožnil, abych mohla vyjádřit své pravé já,“ dodává.
Wang Čching byla v roce 2019 pozvána, aby se přidala k přední breakdancové skupině Green Panda a od té doby vyhrála už 10 tanečních soubojů. A protože si vybudovala pozici jedné z nejlepších čínských tanečnic breakdance – s nadějemi, že bude reprezentovat svou zem na olympiádě – její tančení vypadá konečně podle jejích vlastních představ. „V Knize o Tao je úžasná věta, která říká: ‚Voda je tekutá, měkká a poddajná. Ale voda vymele kámen, který je tuhý a nemůže se poddat.‘“ „V podstatě to, že je něco jemné, neznamená, že je slabé nebo méněcenné. Jedná se o speciální stav, který dokáže odolat a překonat řadu překážek a tahle strategie pomohla mnoha tanečnicím breakdance vyhrát.“
Film: KC
Foto: Yuyang Liu
Text: Clarissa Weiová
Datum napsání: červenec 2021