Wang Čching je tanečnice breakdance s pohádkově ladnými pohyby

Wang Čching se nestala úspěšnou přes noc. Tanec jí původně upoutal jako způsob trénování, ale trvalo jí celé desetiletí, než si našla vlastní rytmus a do sportu se naprosto zamilovala. „Tanec mě trochu znavil, protože jsem si uvědomila, že všechny pohyby, které jsem předváděla ve svých videích, byly jenom napodobeniny b-boy pohybů,“ říká. „Moje top rock a down rock přechody jsem si všechny vypůjčila od dalších účinkujících. Nevytvářela jsem nic původního a kdo mě sledoval, mohl předpovědět můj další následující pohyb.“



Dál si vytvořila vlastní charakteristický styl a rozpustila svoje dlouhé vlasy, a to doslova i metaforicky. „Klíč spočívá v rozvíjení vlastního stylu, ne ve zvládnutí jednoho konkrétního pohybu, který udělal někdo jiný,“ tvrdí. Wang Čching nemůže tenhle druh kreativity rozvíjet, aniž by do ní nevložila fyzickou práci. „Trénuju jako sportovkyně, abych se mohla vyjádřit jako umělkyně.“