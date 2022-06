Kinjaz je rodina pohyblivých nindžů

V názvu skupiny se hezky propojuje to, na čem jim nejvíc záleží. „‚Kin‘ znamená ‚rodina‘, ale je to taky [řecký] kořen slova ‚kinetika‘. A protože jsme ‚rodina pohyblivých nindžů‘, dali jsme dohromady název Kinjaz,“ vysvětluje Mike.



„Naším společným cílem je budovat vztahy, jak nejvíc to jde, navzájem se podporovat a posilovat, abychom naplno rozvinuli náš společný potenciál,“ konstatuje Anthony Lee.



S jejich značkou je spojená taky celá řada podnikatelských aktivit, a proto je tomu všemu potřeba dát jednotící smysl. Mají svoji řadu oblečení, produkují živé akce, a dokonce vyrábějí vlastní nudle. Ale sjednocujícím prvkem toho všeho je tanec.



„Když na sobě cítím velký stres, je pro mě osvěžující, když můžu přijít a zúčastnit se lekce – prostě tančit na dobrou muziku a bavit se,“ svěřuje se Vinh Nguyen. „Pomáhá nám to soustředit se, připomínat si, proč to vlastně děláme. Děláme to jeden pro druhého a pro naši lásku k tanci.“