Kinjaz je rodina pohyblivých nindžů

„Jsme rodina pohyblivých nindžů“
Sportovci a sportovkyně*
Zjisti, jak tuhle taneční partu stmeluje to, že klade vztahy nade vše.
Spoluzakladatel Kinjaz Mike Song s partou v Los Angeles.
Setkání členů taneční skupiny Kinjaz začínají nenápadným znamením, kterým si dávají najevo, že k sobě patří a jsou celoživotními přáteli. Je to charakteristický signál dvou propojených prstů směřujících vzhůru. A na prstech některých ze zakládajících členů skupiny je přitom vidět tetování, které symbolizuje spřízněnost. „Vyjadřujeme tím, že se společně hýbeme za stejným cílem a že jsme jeden tým,“ vysvětluje Mike Song.
Se spoluzakladateli skupiny jsme si sedli na podlahu zkušebního studia v Los Angeles. Jejich vzpomínání na to, co spolu v průběhu let zažili, se řídí přirozenou diskuzní choreografií. Skupina, která vznikla v roce 2010, si díky svým precizním sestavám rychle vysloužila renomé v celostátní televizi. „Na začátku jsme to dělali prostě pro zábavu, tančili jsme na grilovačkách a drobných komunitních akcích,“ svěřuje se Mike. „Ale teď se z toho stala celosvětová značka.“
„Naším společným cílem je budovat vztahy, jak nejvíc to jde.“
V názvu skupiny se hezky propojuje to, na čem jim nejvíc záleží. „‚Kin‘ znamená ‚rodina‘, ale je to taky [řecký] kořen slova ‚kinetika‘. A protože jsme ‚rodina pohyblivých nindžů‘, dali jsme dohromady název Kinjaz,“ vysvětluje Mike.
„Naším společným cílem je budovat vztahy, jak nejvíc to jde, navzájem se podporovat a posilovat, abychom naplno rozvinuli náš společný potenciál,“ konstatuje Anthony Lee.
S jejich značkou je spojená taky celá řada podnikatelských aktivit, a proto je tomu všemu potřeba dát jednotící smysl. Mají svoji řadu oblečení, produkují živé akce, a dokonce vyrábějí vlastní nudle. Ale sjednocujícím prvkem toho všeho je tanec.
„Když na sobě cítím velký stres, je pro mě osvěžující, když můžu přijít a zúčastnit se lekce – prostě tančit na dobrou muziku a bavit se,“ svěřuje se Vinh Nguyen. „Pomáhá nám to soustředit se, připomínat si, proč to vlastně děláme. Děláme to jeden pro druhého a pro naši lásku k tanci.“
„Tanec překonává bariéry… spojuje lidi.“
Se svým publikem navazuje skupina kontakt nejenom při vystoupeních na stadionech, ale stále víc taky online. Lidé se cítí oslovení jejich příběhy a získávají motivaci, aby se hýbali. „Tanec překonává bariéry, ať už to jsou genderové normy, sexuální orientace, národnost, etnický původ nebo jazyk,“ tvrdí Anthony. „Tanec lidi spojuje.“
„Tanec je jeden z nejstarších sportů na světě a všichni k němu máme přirozený vztah,“ domnívá se Ben Chung. „Když dítě uslyší muziku, začne ihned poskakovat. Teď se to posune ještě na vyšší level, protože na olympiádě v roce 2024 se poprvé představí breakdance… Spektrum je velmi široké.“
„A navíc je to nejpřístupnější sport,“ dodává Addy Chanová. „K jiným sportům můžou být potřeba nejrůznější zdroje, ať už peníze na vybavení, hřiště nebo třeba bazén, ale tanec je přístupný pro každého.“
Nezáleží na tom, jaké máš tělo. „Ke spoustě sportů je potřeba určitý typ těla,“ připouští Mike. „Na tanci je jedinečné to, že ať už se narodíš s jakýmkoli tělem, je to tvůj nástroj. Možná máš hubené tělo, které se na jiné sporty nehodí, ale když začneš tancovat, uvědomíš si: ‚Skvěle se hýbu, tohle je něco pro mě!‘. Nebo možná pociťuješ rozpaky, protože máš velké nohy, ale pak ti dojde: ‚Mám výbornou rovnováhu!‘, a začneš toho využívat.“
Kinjaz jsou pořád v jednom kole, ale co chystají právě teď? V uplynulých třech letech pracovali spolu s Nike v ústraní na tajném projektu, který je už na spadnutí.
Film: Aimee Hoffmanová
Foto: Thalia Gochezová
Text: Dan Rookwood
Datum napsání: červenec 2021