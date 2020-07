Posilovací cvičení pro běžce

05. Bederní most na jedné noze



Procvičované partie:

hýždě, boky, hamstringy, lýtka



Jak na to:

Lehni si na záda, pokrč nohy v kolenou, chodidla měj na podlaze a paže po stranách těla. Natáhni pravou nohu tak, aby byla pata pár centimetrů nad podlahou, flexuj chodidlo, zapoj hýždě a zvedni boky co nejvýš. Nahoře se na moment zastav, pak se pomalu vrať zpátky dolů. Opakuj na druhé noze.



Zvyš si náročnost:

Zpomal pohyby nahoru i dolů, aby trvaly 2–3 sekundy. Můžeš si taky položit na boky činku, kettlebell nebo jiné závaží a při opakování ho pevně držet oběma rukama.



Zjednoduš si to:

Měj obě chodidla na podlaze, dokud nebudeš cítit dostatek síly a stability na zvednutí nohy.



06. Boční výstupy



Procvičované partie:

boky, hýždě, stehna, hamstringy, stehna



Jak na to:

Stoupni si ke krabici bokem. Ruce dej v bok. Polož nohu na krabici a zvedni se na ni. Pomalu se spouštěj zpátky na podlahu, došlápni na volnou nohu a vrať se do výchozí pozice. Dokonči všechna opakování na jednu stranu, potom vyměň nohy a udělej stejný počet cviků na druhou stranu.



Zvyš si náročnost:

Zpomal pohyby nahoru i dolů, aby trvaly 2–3 sekundy. Můžeš si taky do rukou vzít činku, kettlebell, medicinbal nebo do každé ruky jedno závaží, zatlačit ramena dozadu a zapojit břišní svaly.



Zjednoduš si to:

Použij nižší krabici.



Veslování jednou rukou v předklonu



Procvičované partie:

trapézové svaly, horní část zad, široké zádové svaly, paže



Jak na to:

Drž závaží v pravé ruce, nakloň se dopředu s mírně pokrčenými koleny, dokud nebudeš mít záda co nejvíc rovnoběžná s podlahou. Pohybuj pravým loktem nahoru a lopatky přitom tlač k sobě, dokud nebudeš mít závaží u pravého boku. Vrať se dolů do výchozí pozice. Udělej všechna opakování na jednu stranu a pak na druhou.



Zvyš si náročnost:

Zpomal při veslování pohyby závažím nahoru a dolů, aby trvaly 2–3 sekundy. Během celého opakování můžeš držet závaží i v druhé ruce.



Zjednoduš si to:

Použij lehčí nebo žádné závaží a soustřeď se při pohybech loktem nahoru a dolů na zapojení širokých zádových svalů.