No Pride, No Sport
Co je autenticita
Být průkopníkem v umění znamená být věrný sám sobě a nacházet rovnováhu mezi svými cíli a fyzickou a psychickou pohodou. Sleduj rozhovor s mladou jihoafrickou umělkyní Haneem Christian o tom, co je potřeba k růstu, ale hlavně o tom, co je potřeba k tomu, aby člověk zůstal věrný sám sobě a odolal mnoha výzvám přizpůsobit se očekáváním okolního světa.
V prvním díle seriálu se naši moderátoři sešli s mladou jihoafrickou umělkyní Haneem Christian a povídali si o tom, co je potřeba k růstu, ale hlavně o tom, co je potřeba k tomu, aby člověk zůstal věrný sám sobě a odolal mnoha výzvám přizpůsobit se očekáváním okolního světa.
Podívej se na tenhle díl a poslechni si názory, zkušenosti a zamyšlení nad novými přístupy k hrdosti.
V říjnu se v jihoafrickém Johannesburgu slavil měsíc hrdosti a společnost Nike v rámci oslav uspořádala víkend plný zážitků pod názvem Be True – In Motion.
V rámci celé akce proběhly wellness hry a aktivity, které se zaměřovaly na holistický přístup k fitness. Součástí bylo taky speciální vydání série podcastových rozhovorů ve spolupráci s Cnr Juta a De Beer, ve kterých jako moderátoři vystupovali Lwazi Madonsela a Ayabonga.