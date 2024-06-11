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Poslední aktualizace: 11. června 2024
Doba čtení 2 min

No Pride No Sport

Bez kompromisů

Ve třetí epizodě našeho seriálu jsme měli tu čest přivítat globální sportovní hvězdy, konkrétně bývalou olympioničku Alyssu Conley a tenisovou hvězdu mezi vozíčkáři a vítězku US Open a French Open Kgothatsu Montjane. Vedli jsme hluboký a inspirativní rozhovor o tom, že při snaze o autenticitu je důležité u malých každodenních věcí nedělat kompromisy, že psychické zdraví je stejně důležité jako to fyzické a že neexistují limity pro to, kdo všechno může na tomhle světě dosáhnout velkých věcí.

Říjen byl v jihoafrickém Johannesburgu měsícem oslav Pride a Nike uspořádalo akci Be True – In Motion, zážitkový víkend na oslavu hnutí Pride v Jižní Africe.

V rámci celé akce proběhlo spousta wellness her a aktivit, které se zaměřovaly na holistický přístup k fitness. Součástí bylo taky speciální vydání série podcastových rozhovorů ve spolupráci s podcastem Cnr Juta & De Beer, ve kterých jako moderátoři vystupovali Lwazi Madonsela a Ayabonga.

Další informace
Podcast Be True: Alyssa Conley a Kgothatso Montjane, Důkladná sebepéče

No Pride No Sport

Důkladná sebepéče

Podcast Be True: Alyssa Conley a Kgothatso Montjane, Co to je autenticita

No Pride No Sport

Co to je autenticita

Podcast Be True: Alyssa Conley a Kgothatso Montjane, Důkladná sebepéče

No Pride No Sport

Důkladná sebepéče

Podcast Be True: Alyssa Conley a Kgothatso Montjane, Co to je autenticita

No Pride No Sport

Co to je autenticita

Původně zveřejněno: 11. června 2024