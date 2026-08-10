No Pride, No Sport
Důkladná sebepéče
Poslechni si charismatického LGBTQIA+ aktivistu Thamiho Dishe, který ti prozradí, co je potřeba k tomu být inkluzivní, jak díky svojí zranitelnosti boří bariéry na nečekaných místech a jak je důkladná sebepéče důležitá, když je posláním povzbuzovat a podporovat komunitu.
Ve druhém díle seriálu se naši hostitelé ponořili do problematiky činů a ne jen slov s queer aktivistou Thamim Dishem. Ten se rozpovídal o tom, co znamená učit mladé lidi a zároveň se od nich učit, jak se v mladých rodí odpor proti statusu quo, který pak přináší příležitosti k tolik potřebné změně.
Podívej se na tenhle díl a poslechni si názory, zkušenosti a zamyšlení nad novými přístupy k hrdosti.
V říjnu se v jihoafrickém Johannesburgu slavil měsíc hrdosti a společnost Nike v rámci oslav uspořádala víkend plný zážitků pod názvem Be True – In Motion.
V rámci celé akce proběhly wellness hry a aktivity, které se zaměřovaly na holistický přístup k fitness. Součástí bylo taky speciální vydání série podcastových rozhovorů ve spolupráci s Cnr Juta a De Beer, ve kterých jako moderátoři vystupovali Lwazi Madonsela a Ayabonga.