Jak pečovat o tvoje kousky z Nike Forward

Move to Zero je iniciativa společnosti Nike, která směřuje k redukci uhlíku a množství odpadu na nulu, abychom chránili budoucnost sportu. První kolekce Nike Forward nám pomáhá dostat se tam díky snížené uhlíkové stopě v průměru o 75 % ve srovnání s naším tradičním pleteným flísem.



Je to velká věc, co už bude jenom větší.