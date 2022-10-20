Jak pečovat o tvoje kousky z Nike Forward

Nike Forward: Trocha péče se ti vyplatí
Nike Forward je speciální materiál, který ocení zvláštní péči. Oblečení Nike Forward per na studeno a pak ho polož na rovnou plochu, aby uschlo. O případné žmolky se postarej pomocí elektrického odžmolkovače.
Jestli se ti dostal do rukou produkt vyrobený z Nike Forward, pak už jistě víš, jak je výjimečný. Je měkký, lehký a neuvěřitelně jedinečně splývá – navíc má ve srovnání s naším tradičním pleteným flísem průměrně o 75 % nižší uhlíkovou stopu.
Materiál Nike Forward je navržený tak, aby bez problémů zvládal zátěž každodenního nošení, ale jeho specializovaná konstrukce ocení pravidelný odpočinek a relax. Aby materiál Nike Forward vypadal nově i v nadcházejících letech, je nutné mít na paměti pár jednoduchých konceptů péče o produkty. Věnuj mu péči a on ti ji vrátí nazpět.
- Per oblečení Nike Forward ve studené vodě. To je klíčové z důvodu zachování struktury materiálu a zabránění jeho sražení.
- Polož oblečení Nike Forward naplocho, aby uschlo. Je důležité se vyhnout sušičce a rozložit svoje kousky naplocho, aby si udržely tvar a strukturu.
- Věnuj péči případnému žmolkování materiálu pomocí hřebenu nebo kartáče na textil. Žmolkování je výsledkem jedinečné konstrukce Nike Forward a jedná se o přirozenou součást cyklu životnosti materiálu.
Když budeš následovat tyhle pokyny pro péči o kousky Nike Forward, napomůžeš tomu, aby zůstaly základem tvého šatníku. Navíc péčí o svoje oblečení a nižší spotřebou energie pomáháš i planetě. Prostě výhra na celé čáře.
Move to Zero
Move to Zero je iniciativa společnosti Nike, která směřuje k redukci uhlíku a množství odpadu na nulu, abychom chránili budoucnost sportu. První kolekce Nike Forward nám pomáhá dostat se tam díky snížené uhlíkové stopě v průměru o 75 % ve srovnání s naším tradičním pleteným flísem.
Je to velká věc, co už bude jenom větší.