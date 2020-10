Představujeme Paris Alesia Football Club

Ferhat si přeje, aby fotbal hrál podobnou roli pro děti v jeho komunitě. V posledních šesti letech se klub Paris Alésia FC rozšířil z 80 dětí na víc než 700. A v minulé sezóně představili jedinečný program ve městě pro dívky. Je zaměřený na hráčky starší 12 let a plně vedený trenérkami. Fotbal podle něj spojuje všechny dohromady a učí je lekce pro život. Lekce, kterým se sám naučil na fotbalovém hřišti.



Ferhat dál vysvětluje: „Fotbal přivedl tenhle stadion zpátky k životu. Fotbal změnil život mnoha dětem. Fotbal je formou vyjádření a to jim přesně říkáme: ‚Tady dospějete.‘“



„V naší nové sérii „Od základů“ se setkáš s lidmi z celého světa, co ví, že dokážou změnit svoje komunity pomocí fotbalu a sportu.



