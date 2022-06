 Nová generace: Sky Brownová

Sky je první ženou, která zvládla trik 540 a je taky nejmladší profesionální skateboardistkou, která závodila na olympijských hrách v Tokiu 2020. Postoj Sky Brownové k jejím mnoha úspěchům ale může být shrnutý do jedné veselé, prosté věty na profilu její instagramové stránky: „Dělej to, protože to miluješ.“

Sky je nový druh sportovců a sportovkyň. Je to radikální optimistka, která jezdí kvůli pocitu, a ne vítězství. To je postoj nové generace, která se odklání od generací minulých a která vidí sport jako zábavu, a ne soupeření.