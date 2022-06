Nikdy nepřestávej stoupat

Pro tyhle hráče a hráčky je to oslava vzájemných odlišností, kdy se učí věřit svým spoluhráčům a spoluhráčkám, ale i sami sobě. „Být tady není jen o sportu. Spojuje nás to bez ohledu na naše rozdíly,“ říká osmiletý Abdul, sportovec z klubu Fitzroy Lions.



Akuecha z klubu Helping Hoops říká: „Je to bezpečné místo. Když dělám něco mimo školu nebo potřebuju pomoct s doučováním nebo něčím jiným, můžu se spolehnout na svoje trenéry, trenérky, spoluhráče a spoluhráčky. Vždycky jsou tu pro mě, aby mě podpořili.“



„Když jsi součástí týmu, dozvíš se víc o ostatních, ať už jsou kdokoli. Ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme, navzájem se podporujeme,“ vysvětluje 12letý Khalid.