Jak se ubránit při cestování o samotě podle Nicole Snellové

Strach z výletu podniknutého sólo nebo i třeba jen z pozdní večerní procházky může být skutečně reálný – především pro ženy a lidi s barevnou pletí. Odbornice na sebeobranu a výkonná ředitelka Girls Fight Back Nicole Snellová má za sebou několik hrozivých zážitků. Díky stovkám hodin tréninku mentální a fyzické sebeobrany dobře ví, jak zaznamenat nebezpečí a převzít kontrolu nad rychle se měnící situací. Teď vzdělává ostatní – hlavně ty v komunitách Afroameričanů, původních obyvatel a lidí s barevnou pletí – aby dělali to samé. V téhle epizodě se přidává k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby objasnila, proč sebeobrana zřídka zahrnuje píchání do oči a kopání do rozkroku. Vysvětlí, proč nemusíš mít bojové schopnosti na úrovni Karate Kid a stejně se ubránit a z první ruky potvrzuje, proč cestování o samotě rozhodně stojí za to.